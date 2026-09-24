随着中国大陆近年来在东沙群岛周边活动增加，台湾全面升级当地海上巡防和执法能量，包括常态部署大型巡防舰巡航。

台湾海巡署星期三（9月23日）晚间发新闻稿说，“东沙海域整体巡防执法能量已全面升级”。东沙岛码头整建工程7月完成后，新造100吨级巡防艇已正式进驻，大幅强化近岸巡护和即时应变能力；大型巡防舰也常态部署在东沙海域巡弋，与原已进驻的沿岸巡防艇搭配执行巡防任务。

除了增加船舰部署，台湾也对中国大陆越界捕捞的小型船艇采取更强硬的执法方式。海巡署说，自去年2月起，相关处置已从“驱离”提升为“强势扣留”，并依法没入作案工具，以提高违法成本。今年至今，海巡署已在东沙海域查扣八案九艘中国大陆小型船艇，“全数依法没入”。去年没入的船艇则转作公务使用，用于东沙周边浅礁巡查和海洋保育。

东沙群岛位于台湾南部与香港之间，距离台湾本岛超过400公里，由台湾实际控制。中国大陆近年来增加在台湾周边的军事活动，东沙因距离台湾本岛较远，被部分安全专家视为台湾防卫上的潜在弱点。

台湾海巡署今年5月曾通报，中国大陆海警船驶入东沙限制水域，海巡署派舰监控驱离，双方对峙超过一天；海巡署当时说，今年截至5月24日，已在该水域驱离中国大陆海警船四船六航次。不到两周后，双方又在东沙海域发生类似对峙。

台湾国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云接受《联合早报》访问时指出，东沙情势应放在北京从“陆权”走向“海权”的宏观战略下观察。他说，北京要成为海权国家，“就一定要掌握台湾，这样它的大门才打开”；但直接动用正规海军容易引起国际关注，因此越来越多运用海警力量，活动范围涵盖东海、台海和南中国海，东沙“只是里面的片段”。

苏紫云也提到，今年以来，中国大陆没有举行类似过去的大规模围台军演，海警在台湾周边活动的频率和规模却有所增加。

他说，东沙岛码头改善计划2020年提出时，“主要是应对中国（大陆）渔船越界捕捞”，如今随着中国大陆海警活动增加，也可用于应对这方面的压力。过去台湾的小型船艇面对500吨级中国大陆海警船，“有点像骑小机车去挡砂石车”，如今百吨级巡防艇进驻，“至少比以前好多了”，未来仍须视情况动态调整部署。

至于执法转强会否增加海上摩擦的风险，苏紫云直言：“这个是必须承受的。”他说，应对灰色地带行动也需要“灰色吓阻”（grey deterrence），关键是要有底线，“不怕冲突升级，这样才能真正有效吓阻”，否则对方可能像“切香肠”一样不断推进。

淡江大学国际事务与战略研究所副教授林颖佑则认为，中国大陆海警近年在台湾周边积极活动，台湾也有加强海上执法和管理的需要；北京可能会将此视为台湾试图争取更多话语权或执法权。

他说，接下来值得观察的是，中国大陆渔船在东沙周边活动时，是否会有海警船伴随，“就等于说我们有船，他们会不会也会有船？”如果台湾海巡取缔越界渔船时，中国大陆海警也在场，双方发生海上摩擦的风险值得留意。

林颖佑认为，台湾应为可能发生的海上摩擦做好准备，包括加强现场搜证和证据保存，“这个或许是我们可以去思考的方向”。