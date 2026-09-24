中国国务院总理李强星期四（9月24日）在浙江省会杭州会见马来西亚首相安华，表示中国愿同马国抓好东海岸铁路等基础设施大项目建设，加强市场对接联通，推动两国贸易扩容提质，深化人工智能、新能源汽车、半导体等新兴产业合作。他并呼吁双方加强在重大问题上的立场协调，共同反对霸凌行径，维护多边贸易体制。

据新华社报道，安华当天到杭州出席第48届世界技能大赛和第五届全球数字贸易博览会。

李强在会见安华时指出，今年以来，国际上的冲突、乱象增多，中马保持着密切沟通与良好协作，为两国共同发展增添了确定性。

李强表示，中国始终把发展对马关系作为周边外交优先方向。面对世界百年变局加速演进，中国愿同马来西亚一道弘扬传统友谊，巩固政治互信，推动高水平战略性中马命运共同体建设走深走实，更好惠及两国人民。

李强指出，中国愿同马来西亚进一步发挥经济互补优势，推动高质量共建“一带一路”，抓好东海岸铁路等基础设施大项目建设，加强市场对接联通，推动两国贸易扩容提质，深化人工智能、新能源汽车、半导体等新兴产业合作，努力实现更高水平的互利共赢。

中国并鼓励更多中企赴马投资，一贯要求电商企业在海外合规经营，坚持互利共赢，融入当地市场，避免无序非理性竞争，相信马来西亚将继续营造公正、稳定、可预期的投资环境。

李强呼吁双方加强在重大问题上的立场协调，深入推进四大全球倡议（全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议）合作，共同反对霸凌行径，维护多边贸易体制，捍卫自身正当权益。希望马来西亚继续发挥重要影响，推动亚细安国家不断深化对华合作，维护地区共同利益。

新华社引述安华表示，马中友谊源远流长，两国政策理念相通、发展议程相近、政治互信牢固、合作成果丰硕。马来西亚并珍视马中全面战略伙伴关系，坚定奉行“一个中国”政策，愿同中国深化基础设施、人工智能等领域务实合作，将继续为中企赴马投资兴业提供坚实保障。

安华表示，马来西亚并支持中国国家主席习近平主席提出加强人工智能治理的主张，赞赏中国为推动完善全球治理、捍卫全球南方正当权益、促进各国共同繁荣发挥的负责任大国作用，愿同中国携手为地区和世界和平发展作出更大贡献。