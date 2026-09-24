时隔16年再访新加坡的中国政府中东问题特使翟隽说，中国和新加坡在治国理政理念上有许多相通之处，双方长期互学互鉴为各自发展提供有益借鉴。

星期四（9月24日）的慧眼中国环球论坛上，翟隽在通商中国与中国驻新加坡大使馆联合主办的新中合作论坛上发表主题演讲时，提出上述看法。这名中国资深外交官早年曾在江苏省挂职。位于江苏的苏州工业园区，是新加坡和中国首个政府间合作项目。2010年，翟隽曾陪同时任中国国家副主席习近平访问新加坡。

翟隽说，中国和新加坡是友好近邻，两国合作见证了中国改革开放发展历程，特别是苏州工业园区、中新天津生态城、中新（重庆）战略性互联互通示范项目等政府间合作项目，“紧跟中国改革开放和发展转型的升级步伐，深度融入中国式现代化进程”。

他回忆，1990年代，中国多地掀起学习新加坡的潮流，比如上海曾在住房保障、公积金等方面向新加坡学习。近年来，通过社会治理高层论坛、官员交流培训等机制合作，双方的治国理政经验交流取得新成效。

翟隽认为，中国和新加坡之所以能携手前行，“源于我们双方发展理念、核心目标和路径选择高度契合”。

他举例，中国国家主席习近平提出的“中国式现代化”，强调全体人民共同富裕，致力消除两极分化；新加坡则在立国之初，就强调全体国民不分种族，共享经济发展成果。“中国式现代化”还追求人与自然的和谐共生，新加坡则长期坚持“花园中的城市”愿景等。

同场发言的中国驻新加坡大使曹忠明说：“中新两国无论从理念上、实践上，携手做了很多成功的合作，同时也给其他国家提供了很多好的经验，下一步我们还可以合作做更多的事情。”

通商中国主席李奕贤致辞时指出，新中两国的发展路径虽然不同，却在生产力提升、产业升级、科技创新和增强经济韧性等方面高度契合，未来新中可重点从人才培养、绿色转型、共同应对人口老龄化等方面深化合作。

李奕贤说：“如果说过去50年的新中合作，是建立互信、创造共同利益；那么未来的新中合作，就应该是共同应对时代挑战、创造新的增长动力，并为亚洲的繁荣稳定和世界的和平发展作出积极贡献。”