（法兰克福讯）总部位于德国法兰克福的国际机器人联合会发布的最新报告显示，中国在2025年蝉联全球工业机器人最大市场，装机量全球市场份额进一步扩大，全年新安装35万4000台，约占全球总安装量的59%。

国际机器人联合会官网星期四（9月24日）发布报告称，2025年，全球在役工业机器人数量激增9%，达到创纪录的500万台，这一增长主要得益于年度装机量11%的跃升，全球工厂新装了逾60万台工业机器人设备。

过去一年，全球工业机器人装机量增长最强劲的地区是亚洲，其次是美洲，欧洲的增长步伐则相对缓慢。

中国进一步巩固了它作为全球机器人应用领跑者的地位，年度装机量同比增长20%。在国内市场，中国本土厂商的销量已超过海外供应商，本土厂商年度装机量增长15%至19万5000台；其国内市场份额由2024年的57%回落至2025年的55%。

报告称，在高收入经济体以及劳动力短缺的国家建立制造产能，将推动对自动化技术的需求，尽管这可能改变机器人需求的区域格局，但从全球视角来看，并没有迹象表明工业机器人市场的长期增长趋势即将终结。

报告预计，2026年全球机器人装机量将增长9%达到65万5000台，2029年达到80万6000台，尽管各地区情况存在显著差异，但随着中国、美国和印度等强劲增长市场的推动，全球市场前景依然乐观。