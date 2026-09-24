香港媒体报道，数名中国企业高管已自行抵达华盛顿，正等候美国总统特朗普为中国国家主席习近平举行的国宴邀请。

香港《南华早报》引述知情人士报道，这些高管持有美国签证，但并未随习近平的官方代表团出行，也没有搭乘他的专机，与今年5月随特朗普抵达北京的美国企业高管不同。

知情人士说，这些高管能否出席国宴及参与其他国事访问活动，仍有待最后阶段的外交磋商敲定，部分取决于美国财政部长贝森特与中国副总理何立峰的会谈。据悉，两人星期三在世界银行总部会面时也谈及此事。

彭博社星期三（9月23日）引述一名美国政府高级官员称，预计习近平此次访美不会率领由企业家组成的商业代表团。中国外交部发言人郭嘉昆同日应询时称，“我没有相关的信息”。

特朗普与习近平定于当地时间星期四（24日）在华盛顿举行会谈，当晚将举行一场盛大的国宴，美国多位知名科技企业总裁料将出席，包括Meta的扎克伯格、英伟达的黄仁勋、OpenAI的奥尔特曼、微软的纳德拉、亚马逊的贝佐斯、苹果的库克、特斯拉的马斯克等。