中国国家主席习近平与夫人彭丽媛当地时间星期四（9月24日）上午10时零5分乘坐车抵达白宫，美国总统特朗普与第一夫人梅拉尼娅在白宫南门廊迎接。这是习近平时隔逾11年再度到访白宫。

习近平下车后，特朗普上前与他握手简短寒暄。

根据规划，星期四上午，特朗普与梅拉尼娅将在白宫为习近平夫妇举行国事访问欢迎仪式。仪式将在南草坪、国事层及玫瑰园举行，479名来自美军各军种的军人将参加。

迎宾仪式开始时，美军仪仗队白宫南车道两侧列队，延伸至陈列中美两国国旗的迎宾区域。特朗普夫妇迎接习近平夫妇时，美国陆军礼仪号角队在南门廊奏响迎宾号乐。

习近平与彭丽媛当地时间星期三（9月23日）傍晚飞抵美国华盛顿特区近郊的安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）展开国事访问，特朗普与梅拉尼娅亲赴机场迎接。习近平当晚下榻华盛顿华尔道夫酒店，酒店周围保安森严。