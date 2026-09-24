美国总统特朗普说，习近平是首位对美国进行第二次正式国事访问的中国领导人，在本次访问期间，他将与习近平讨论安全、贸易、科技、人工智能（AI）等领域的紧迫议题。 他相信两人今天在这一些领域所做出的决定，将会为未来数十年的世界和平和繁荣奠定坚实基础。

中国国家主席习近平与夫人彭丽媛当地时间星期四（9月24日）上午10时零5分乘车抵达白宫，美国总统特朗普与第一夫人梅拉尼娅在白宫南门廊迎接。这是习近平时隔逾11年再度到访白宫。

美国海军陆战队军乐团在白宫国事层演奏中美两国国歌后，特朗普与习近平分别致辞。

特朗普致辞时说，2016年首次当选美国总统以来，自己与习近平建立起了一份伟大的友谊。这份友谊是建立在相互尊重和两国人民的根本利益的基础上。

他指出，自己与习近平曾在世界各地共度时光，从德国到阿根廷，从日本到韩国，从北京到棕榈滩，“但令人惊讶的是，这是我们第一次在白宫相聚。正如习主席自己可以看到，自他上一次来访（2015年9月）以来，这里发生了很多变化”。

特朗普指出，他为美中两国的关系感到自豪，两国有非常好的关系，自己并与习近平携手合作，在两国面临的诸多问题上取得了重大的进展。

特朗普指出，他今年五月访问北京期间，美中设立了贸易理事会。 通过这一成功的新机制，双方的团队一直在努力推进建立一个更加平衡的贸易关系，其中包括为美国的农民和牧民寻找新的市场准入机会。

特朗普透露，在习近平本次访问期间，两人将就讨论涉及安全、贸易、科技、人工智能等领域的紧迫议题。 “我们今天在这一些领域所做出的决定，将会为未来数十年的世界和平和繁荣奠定坚实的基础。如果我们可以聚焦共同的利益，我相信我们能够取得很多成就。”

特朗普也提到第二次世界大战美中成为盟友，美国飞行员志愿到中国，为中国的存亡而战，成为传奇的非凡的飞虎队。“美国海军陆战队与中国人民的接触，也启发了陆战队采用了一个沿用至今的中文词语：工和（Gung ho）。海军陆战队用它来表达极大的热情。但在中文中，它的字面意思是‘一起工作’。”

特朗普总结时表示，正如美中人民曾携手赢得战争的胜利，自己将与习近平共同继续携手合作，为两国开创更美好的未来。