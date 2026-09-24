中国国家主席习近平星期四（9月24日）在美国白宫欢迎仪式上致辞时说，中美两国应加强沟通、真诚合作、和平共处，在竞争中守住不冲突、不对抗的底线，推动中美关系行稳致远。

习近平说，中国和美国都是伟大的国家，中国人民和美国人民都是伟大的人民，他应美国总统特朗普邀请访美，“是为传承友谊而来，为拓展合作而来，为增进两国人民福祉而来”。

他说，面对当今世界之变、时代之变、历史之变，中美两个大国肩负着促进人类发展进步的历史重任。特朗普今年访华期间，中美双方一致同意构建“中美建设性战略稳定关系”，他愿同特朗普一道努力，引领中美关系“这艘大船行稳致远”。

习近平提出，首先要加强沟通。中美两国国情不同，通过坦诚、深入、持续的对话，可以增进理解、求同存异、积累互信。习近平说，他与特朗普彼此尊重，已建立良好关系，保持经常性沟通；两国应推动外交、经贸、财金、执法、人文等部门加强沟通，并支持两国立法机构扩大交流。

在合作方面，习近平说，中美两国利益深度交融，合作空间十分广阔，并强调：“中美合作虽然不可能解决世界上所有问题，但没有两国合作，世界上很多问题都难以解决。” 他也说，中国开放的大门始终敞开，欢迎美国企业来华投资兴业，同时希望美国公平对待中国企业，“共同拉长合作清单，压缩问题清单”。

习近平也提到人工智能。他说，中美两国都是人工智能大国，有能力也有责任发展好、管控好人工智能，“确保人工智能发展始终受控于人、造福于民”。

在禁毒方面，习近平表示，中国愿同美国加强禁毒、执法等合作；双方也可增加直航航班，让人员和经贸往来更加便捷。

习近平也强调，中美要和平共处。他说，中美两个大国合则两利、斗则俱伤，中美不必讳言竞争，但竞争应该是良性的、有边界的，“是你追我赶的赛跑”，而不是你输我赢的角斗”。他进一步强调，中美双方必须守住“不冲突、不对抗”的底线，两国军队也要保持常态化对话，完善危机沟通和预防机制，并称“修昔底德陷阱”是可以跨越的。

习近平在致辞中也强调中美民间交流的重要性。他说，中美在二战期间曾并肩抗击法西斯侵略，中国人民不会忘记这段历史，美国人民也没有忘记。

他说，中美关系希望在人民，未来在青年，并宣布中国在未来五年将邀请10万名美国青少年到中国交流学习。

习近平也宣布，大熊猫“平平”“福双”再过几天将落户亚特兰大动物园，同美国人民见面。

习近平最后说，实现中华民族伟大复兴和“让美国再次伟大”并行不悖，两国应不断推进中美人民友好事业，携手共建更加美好的世界。