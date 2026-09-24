美国总统特朗普星期四（9月24日）在白宫隆重迎接中国国家主席习近平，为中美两国元首在华盛顿的会晤拉开序幕。

习近平与夫人彭丽媛当地时间星期四上午10时5分乘车抵达白宫，特朗普与第一夫人梅拉尼娅在白宫南门廊迎接。习近平下车后，特朗普上前与他握手简短寒暄。

特朗普和梅拉尼娅在华盛顿白宫南门廊迎接习近平。（法新社）

欢迎仪式在白宫南草坪举行，当天行程还包括军机飞越致敬、椭圆形办公室会谈和国宴。

习近平抵达华盛顿白宫南门廊，特朗普与他并肩而行。（法新社）

迎宾仪式开始时，美军仪仗队白宫南车道两侧列队，延伸至陈列中美两国国旗的迎宾区域。特朗普夫妇迎接习近平夫妇时，美国陆军礼仪号角队在南门廊奏响迎宾号乐。

（左起）彭丽媛、习近平、特朗普和梅拉尼娅站在华盛顿白宫蓝厅阳台上，观看美国海军陆战队无声操枪排的表演。（法新社）

访问期间还安排在玫瑰园检阅军队，以及由特朗普夫人梅拉尼娅和习近平夫人彭丽媛参与的赠礼仪式。特朗普政府近期已将玫瑰园铺设为硬地。

华盛顿为习近平举行阅兵仪式期间，美军飞机飞越玫瑰园上空。（法新社）

彭丽媛、习近平、特朗普和梅拉尼娅在白宫玫瑰园观看阅兵仪式。（彭博社）

梅拉尼娅（左）和彭丽媛参观位于华盛顿的史密森尼学会国家亚洲艺术博物馆。（法新社）

特朗普和习近平也将在当地时间星期四上午及晚间分别发表讲话。

特朗普和习近平抵达华盛顿白宫十字大厅，准备发表讲话。（法新社）

特朗普在白宫十字大厅发表讲话，习近平、梅拉尼娅和彭丽媛在旁聆听。（法新社）

特朗普在欢迎仪式上致辞时说，习近平是首位对美国进行第二次正式国事访问的中国领导人，在本次访问期间，他将与习近平讨论安全、贸易、科技、人工智能（AI）等领域的紧迫议题。

习近平抵达华盛顿白宫时，鲁比奥（左三）与贝森特（左二）交谈，赫格塞思（左一）在旁观看。（法新社）

习近平在欢迎仪式上致辞时说，中美两国应加强沟通、真诚合作、和平共处，在竞争中守住不冲突、不对抗的底线，推动中美关系行稳致远。