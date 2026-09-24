【图集】特朗普玫瑰园阅兵欢迎习近平 B2轰炸机四架F22战机飞越白宫
中国国家主席习近平与夫人彭丽媛当地时间星期四（9月24日）上午10时零5分乘车抵达白宫，美国总统特朗普为习近平到访举行欢迎仪式，包括南草坪的致敬环节，以及玫瑰园的阅兵仪式。仪式最后一架B-2“幽灵”隐形轰炸机（中）和四架F-22“猛禽”战斗机飞越白宫上空。 （网络直播视频截图）
中国国家主席习近平与夫人彭丽媛当地时间星期四（9月24日）上午10时零5分乘坐车抵达白宫，美国总统特朗普为习近平到访举行欢迎仪式，包括南草坪的致敬环节，以及玫瑰园的阅兵仪式。仪式最后一架B-2“幽灵”隐形轰炸机和四架F-22“猛禽”战斗机飞越白宫上空。
星期四的欢迎仪式包括南草坪的致敬环节，以及玫瑰园的阅兵仪式。
星期四上午11时14分，特朗普与第一夫人梅拉尼娅，习近平与彭丽媛步入白宫玫瑰园。阅兵仪式大约八分钟。
出席仪式的美方人员包括副总统万斯与妻子乌莎（Usha Vance）、特朗普长女伊万卡、国务卿鲁比奥、财长贝森特、战争部长赫格塞斯、贸易代表格里尔、美国驻华大使庞德伟等。
中方官员则包括中共政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，中国外长王毅，副总理何立峰，国家发改委主任郑栅洁，商务部长王文涛，常务副部长马朝旭等。
阅兵仪式中，美国陆军礼仪号角队在西柱廊和椭圆形柱廊屋顶列队，陆军“老卫队”横笛鼓乐队、海军陆战队无声操枪排及鼓号乐团将进行军事仪仗表演。
仪式最后，一架B-2“幽灵”隐形轰炸机和四架F-22“猛禽”战斗机飞越白宫上空。