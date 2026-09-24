中国国家主席习近平与夫人彭丽媛当地时间星期四（9月24日）上午10时零5分乘坐车抵达白宫，美国总统特朗普为习近平到访举行欢迎仪式，包括南草坪的致敬环节，以及玫瑰园的阅兵仪式。仪式最后一架B-2“幽灵”隐形轰炸机和四架F-22“猛禽”战斗机飞越白宫上空。

星期四的欢迎仪式包括南草坪的致敬环节，以及玫瑰园的阅兵仪式。

图为美国总统特朗普（左二背对镜头者）与第一夫人梅拉尼娅（左一背对镜头者），中国国家主席习近平（右二背对镜头者）与夫人彭丽媛（右一背对镜头者）星期四（9月24日）上午观看在白宫南草坪的致敬环节。（法新社）

星期四上午11时14分，特朗普与第一夫人梅拉尼娅，习近平与彭丽媛步入白宫玫瑰园。阅兵仪式大约八分钟。

出席仪式的美方人员包括副总统万斯与妻子乌莎（Usha Vance）、特朗普长女伊万卡、国务卿鲁比奥、财长贝森特、战争部长赫格塞斯、贸易代表格里尔、美国驻华大使庞德伟等。

中方官员则包括中共政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，中国外长王毅，副总理何立峰，国家发改委主任郑栅洁，商务部长王文涛，常务副部长马朝旭等。

中国国家主席习近平与夫人彭丽媛当地时间星期四（9月24日）上午10时零5分乘车抵达白宫，美国总统特朗普为习近平到访举行欢迎仪式，包括在玫瑰园举行的阅兵仪式。（网络直播视频截图）

图为美国总统特朗普（右四）与第一夫人梅拉尼娅（右三），中国国家主席习近平（左三）与夫人彭丽媛（左二）星期四（9月24日）上午在白宫玫瑰园观看阅兵仪式。左一是中共政治局常委、中央办公厅主任蔡奇；右二和右一分别是美国副总统万斯与妻子乌莎（Usha Vance）。（路透社）

图为美国总统特朗普（右二）与第一夫人梅拉尼娅（右一），中国国家主席习近平（左二）与夫人彭丽媛（左一）星期四（9月24日）上午在白宫玫瑰园观看阅兵仪式。（路透社）

中国国家主席习近平与夫人彭丽媛当地时间星期四（9月24日）上午10时零5分乘车抵达白宫，美国总统特朗普为习近平到访举行欢迎仪式，包括图中在玫瑰园举行的阅兵仪式。（网络直播视频截图）

阅兵仪式中，美国陆军礼仪号角队在西柱廊和椭圆形柱廊屋顶列队，陆军“老卫队”横笛鼓乐队、海军陆战队无声操枪排及鼓号乐团将进行军事仪仗表演。

仪式最后，一架B-2“幽灵”隐形轰炸机和四架F-22“猛禽”战斗机飞越白宫上空。