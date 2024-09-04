台湾劳动部召开最低工资审议会，决定明年起将每月最低工资由目前的2万9500元（新台币，下同，1186新元）调涨至3万零900元（1243新元），涨幅达4.745%，时薪也从196元调升至205元，两者都连续11年调涨。

受惠于全球人工智能（AI）基础建设需求强劲，台湾行政院主计总处和中央银行近日相继公布今年经济增长率可达11.05%和11.48%，两者都超过11%，创下39年来的新高。两家机构预测的居民消费价格指数（CPI）分别为2.07%和2.03%，都微幅超过2%的通胀警戒线，外界多预测此次最低工资调幅有望在5%左右。

劳动部长洪申翰星期三（9月23日）先是称，最低月薪有望突破3万元。行政院对此表示“乐观其成”，并将持续推动中小微企业转型升级条例，支持产业与劳工。

劳动部星期四（9月24日）召开最低工资审议会，代表劳方的全台产业总工会先在劳动部楼下，举着“所得公平分配”，“共享经济果实”等牌子，强调最低工资调涨幅度应合理反映物价上涨与经济增长成果，让劳工共享经济发展的果实。

产业总工会理事长戴国荣说，依过去审议惯例“CPI年增率足额反映加经济增长率劳资共享”试算，希望调涨7.77%，月薪应调升至3万1792元，时薪调升至211元。

资方代表、全台工业总会常务理事何语会前受访时则说，各方对明年最低工资月薪超过3万元已有共识。但他同时引用上半年海关出口统计数据指出，台湾产业发展极度不平均，面对产业M型化发展，政府应深思调涨基本工资对各产业的公平性。

由于台湾出口高度集中于AI及电子相关产业，何语建议政府成立AI福利主权基金，让新兴产业创造的红利更广泛用于照顾劳工。

鉴于劳资代表相持不下，这场审议会开了八个小时左右，最后终于拍板，自明年元旦起，最低月薪由现行2万9500元调涨至3万零900元，时薪从196元调升至205元。

主计总处8月发布的今年上半年受雇员工薪资显示，每月经常性薪资平均4万8981元，但台湾70.03%的人薪资低于4万8981元，创2020年有统计以来的新高。

主计总处9月14日曾引用经济合作与发展组织（OECD）对低薪的定义称，在薪资中位数的三分之二以下才算低薪，若以2024年总薪资中位数58万5000元来看，年薪低于39万元属于低薪，台湾低薪劳工达126万人。