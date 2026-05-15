中国国家主席习近平美东时间星期四（9月24日）上午在白宫与美国总统特朗普展开正式会谈。特朗普会前明确提出，双方将讨论安全、贸易、科技和人工智能等紧迫议题，并证实伊朗战事也将进入讨论；习近平则重申中美“建设性战略稳定关系”定位，并从沟通、合作与和平共处三方面提出具体主张。

这是习近平今年5月在北京与特朗普会晤后，两人年内第二次面对面会谈。中美经贸团队在这次峰会前已密集磋商，并把原定11月届满的贸易休战延长至明年1月10日。

正式会谈前，特朗普夫妇先在白宫南门廊迎接习近平夫妇，两国元首随后进入大门厅听军乐团演奏两国国歌并分别致辞，随后参加总统欢迎仪式和玫瑰园军事检阅等；仪式最后由一架B-2“幽灵”隐形轰炸机与四架F-22“猛禽”战机编队飞越上空作结，之后两国元首转入会谈。

特朗普在欢迎致辞中说，他与习近平自2016年以来建立了基于相互尊重和两国人民根本利益的关系。今年5月访华期间，两国成立贸易理事会，双方团队此后持续推动建立更加平衡的贸易关系。

他点名这次会谈将涉及“安全、贸易、科技、人工智能，也就是被称为超级智能（Super Intelligence，SI）”等领域，并称双方现在作出的决定，将影响未来数十年的世界和平与繁荣。他在会前也确认将与习近平讨论伊朗问题。

特朗普星期二（9月22日）在联合国大会提出，把人工智能（Artificial Intelligence，AI）改称“超级智能”，理由是“人工”一词让这项技术听起来像是“假的”。

习近平的致辞则着重界定两国关系。他说，此行是“为传承友谊而来，为拓展合作而来，为增进两国人民福祉而来”，并重申两人在5月同意构建中美“建设性战略稳定关系”，希望引领中美关系“这艘大船行稳致远”。

习近平提出，中美首先要加强沟通，包括外交、经贸、财金、执法及人文部门加强联系，并扩大两国立法机构交流。

其次是“真诚合作”。习近平说，两国利益深度交融，“虽然中美合作不可能解决世界上所有问题，但没有两国合作，世界上很多问题都难以解决”。他欢迎美国企业赴华投资，也要求美方公平对待中国企业，“共同拉长合作清单，压缩问题清单”。

人工智能成为两人致辞共同点。习近平提出，中美作为人工智能大国，有能力也有责任“发展好、管控好”人工智能，确保技术始终受控于人、造福于民。他还提出加强禁毒、执法合作，并增加两国直航航班。

在安全领域，习近平强调中美应和平共处，竞争应是“你追我赶的赛跑，而不是你输我赢的角斗”。他提出两军保持常态化对话、完善危机沟通和预防机制，并说“修昔底德陷阱是可以跨越的”。

习近平同时宣布，未来五年中国将邀请10万名美国青少年赴华交流学习；大熊猫“平平”和“福双”也将在数日后落户亚特兰大动物园。

特朗普同样从历史合作切入，提到中美二战期间并肩作战，并以美国海军陆战队沿用的中文词“工合”（Gung Ho）说明“一起工作”的历史。他称，只要聚焦共同利益，中美可以取得许多成就。