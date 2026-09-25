美国总统特朗普本周以炫目的“破格”礼仪，接待中国国家主席习近平赴美进行国事访问，可谓仪式感拉满，排场做够，面子给足。习近平一行当地时间星期三（9月23日）抵达华盛顿近郊的安德鲁斯联合基地机场，在下机一刻应该就能清晰感受到。

美军仪仗队分列红毯两侧，特朗普与夫人梅拉尼娅礼貌地站在专机舷梯边上，迎接习近平与彭丽媛伉俪步下机舱，男童与女童献上鲜花，军乐队奏两国国歌，21响礼炮，两架美军B-1轰炸机飞越上空致敬压轴。而比机场接机更盛大的排场与礼仪，当地时间星期四（24日）上午在白宫上演，这回的节目是由479名美军各兵种官兵组成的仪仗队欢迎，特朗普陪同习近平在玫瑰园阅兵，观看军事表演，压轴是一架B-2“幽灵”隐身轰炸机和四架F-22“猛禽”战斗机组成的编队飞越。

这样高规格的迎宾仪式，尤其是总统偕夫人专程到机场迎接外国元首，据说是美国60多年来的第一次，确实“破天荒”，这个画面形象地书写了中美实力关系的新格局。有评论形容，相对于去年10月特朗普在釜山中美元首峰会前突然通过社媒抛出中美平起平坐的“G2”叙事，这次的华盛顿峰会等于把“G2”概念写进了昭告天下的布告栏。还有美国学者不满地批评，白宫这次的礼宾规格已不对称地朝中国一方倾斜。