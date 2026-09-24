美国总统特朗普在白宫以高规格礼仪迎接中国国家主席习近平。欢迎仪式共动员479名各军种人员，并安排了海军陆战队静默操枪排、军乐表演及玫瑰园军事检阅，最后由一架B-2“幽灵”隐形轰炸机与四架F-22“猛禽”战机编队飞越上空。

根据白宫公布的行程安排，星期四（9月24日）的正式欢迎仪式后，特朗普与习近平随即展开双边会谈与扩大会议。特朗普夫人梅拉尼娅将陪同习近平夫人彭丽媛参观史密森尼国家亚洲艺术博物馆，晚间特朗普伉俪将在白宫东厅为习近平伉俪举行国宴。

星期五（9月25日）上午，两国元首伉俪将在白宫红厅茶叙，随后前往美国国家档案馆参观与美中关系相关的重要历史文件，结束这次国事访问。

这次随习近平赴美的官员阵容涵盖外交、政策研究及主要经贸部门，包括中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇；中共中央政治局委员、外交部长王毅；中央政策研究室主任唐方裕；中国国家发展改革委员会主任郑栅洁；财政部长蓝佛安和商务部长王文涛。副总理何立峰则已先行抵美参与经贸磋商。

中国官方代表团未见企业高层，引发议论。但香港《南华早报》引述多名知情人士报道，一些持美国签证的中国企业高管已自行抵达华盛顿，并未随习近平专机同行，会否出席国宴等正式活动仍待确定。阿里巴巴、小米、宁德时代和比亚迪等企业高层据传在访美的考虑名单中。

美国方面，特斯拉首席执行官马斯克、英伟达首席执行官黄仁勋、苹果首席执行主席库克，以及OpenAI首席执行官奥尔特曼等已确认出席国宴。