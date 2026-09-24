美国总统特朗普与第一夫人梅拉尼娅当地时间星期四（9月24日）晚将在白宫东厅为访美的中国国家主席习近平与夫人彭丽媛举行国宴。白宫当天公布国宴菜单，包括前菜、主菜和甜点，菜单主要展示美国食材，并融入中国元素，将两国的烹饪传统融为一体。

梅拉尼娅（Melania Trump）办公室星期四在白宫官网公布国宴菜单。声明称，此次国宴由梅拉尼娅主持筹备，除官方代表团外，商界领袖和政府官员也将出席。

国宴菜单主要展示美国食材，并巧妙融入中国元素，将两国的烹饪传统融为一体。晚宴将以世酿伯格酒庄“黑中白”（Schramsberg “Blanc De Noir”）气泡酒祝酒开场，以致敬1972年时任美国总统尼克松与时任中国总理周恩来在北京举行的历史性“和平祝酒”。这款美国气泡酒正是当年那场历史性会晤所使用的酒款，至今仍在白宫活动中受到青睐。

国宴的第一道菜包括黄南瓜浓汤（Yellow Squash Velouté）、野菇烩菜配香脆意式培根（Wild Mushroom FricasséeCrispy Pancetta），以及香葱油（Scallion Oil）。

白宫声明介绍，第一道菜是以香甜黄南瓜制成的细腻丝滑浓汤。这道菜经过细致调配，突出了野生蘑菇的细腻时令风味，并配以新鲜香草炒制。这些食材共同烹制出风味浓郁的烩菜，搭配香脆的意式培根，形成咸香与烟熏味的层次对比。最后淋上葱油，为整道菜增添了鲜亮色彩与淡雅葱香。

国宴的第二道菜包括芝麻脆皮海鲈鱼（Sesame Crusted Sea Bass）、炖嫩白菜配烤园圃茄子（Braised Baby Bok ChoyRoasted Garden Eggplant），以及青酱（Sauce Verte）。

据介绍，第二道菜选用新鲜海鲈鱼精心烹制，表面裹以烤芝麻。这种搭配既形成了香气馥郁、带有坚果风味的酥脆外皮，又保持了鱼肉的鲜嫩多汁。海鲈鱼佐以爽脆嫩白菜与烤园圃茄子，呈现出微带焦糖的风味层次。最后淋上由新鲜香草制成的鲜亮青酱，为这道菜增添了清爽、微酸且带有田园气息的独特风味。

甜点方面则包括香草奶油慕斯配白宫蜂蜜冰淇淋（Vanilla Crémeux & White House Honey Ice Cream），以及桃杏仁奶油饼配酸樱桃果酱（Walnut FrangipaneSour Cherry Confit）。

据介绍，甜点是一道口感顺滑的香草奶油慕斯，中间包裹着鲜亮的酸樱桃果酱，底层铺有浓郁的核桃杏仁奶油饼。甜点呈现出水果般的造型，搭配一款用采收自白宫的蜂蜜制成的细腻冰淇淋，相得益彰。

国宴的表演方面，据介绍，在正式晚宴期间将有多场表演，领衔嘉宾是接受过古典声乐训练的男高音歌唱家马基奥（Christopher Macchio），他曾于2025年美国总统就职典礼上献唱。

星期四晚的娱乐节目将由美国海军陆战队和美国陆军的军乐团献演，包括“总统专属”（The President’s Own）的美国海军陆战队军乐队、“指挥官专属”（The Commandant’s Own）的美国海军陆战队鼓号队、美国陆军合唱团以及美国陆军弦乐团。

国宴的花艺与装饰方面，当晚的装饰洋溢着温馨与喜庆的氛围，并汲取了红色在中国历史中源远流长的文化内涵。花瓶中盛满绽放的红色花朵。餐桌铺着浓郁的红色桌布，并点缀着大丽花与毛茛花。

在时令鲜花之中，餐桌上还陈列着来自白宫收藏的镀金银器。餐桌上摆放着里根国宴餐具（Reagan State Service）。这些细节将中国艺术与美国传统融为一体。