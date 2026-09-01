中国国家主席习近平在美东时间星期四（9月24日）上午于白宫同美国总统特朗普举行会谈时说，中国维护国家统一和领土完整的立场很清楚，“希望美方坚持反对‘台独’的正确立场”，慎重处理台湾问题，为中美战略合作和两国关系发展奠定坚实基础。

习近平也谈及中美关系新定位。据人民日报客户端报道，他说，中美“建设性战略稳定关系”的新定位反映中美关系的现实，也体现了对未来的期许，是迈向两国正确相处之道的重要一步。他也呼吁中美双方把这一愿景转化为行动，开创中美关系更加稳定、健康、可持续的未来。

习近平也强调，构建中美建设性战略稳定关系，“不是权宜之计，也不是朝夕之功”。他呼吁中美两国各部门、各领域、各层级都要动起来，“不以善小而不为，不以恶小而为之”，以“钉钉子精神”落实好双方达成的共识。

谈及中东局势时，习近平说，中国一直认为，各国的主权和安全都要得到尊重，始终在为缓解局势、推动降温发挥建设性作用，鼓励各方坚持和平选择，保持谈判势头。他说，中国支持美伊两国回归“伊斯兰堡谅解备忘录”，希望双方尽早重回通过对话谈判解决问题的轨道，最终达成包括核问题在内的全面协议，尽早实现和平。