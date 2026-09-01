美国总统特朗普表示，他星期四（9月24日）在白宫与中国国家主席习近平举行了一次“非常好的会晤”。

路透社报道，特朗普在与习近平结束双边会谈后，在两人准备一起登上“海军陆战队一号”直升机参观之前，回应记者提问时作出上述表态。

据中国官媒报道，习近平在会谈中强调，中国维护国家统一和领土完整的立场很清楚，“希望美方坚持反对‘台独’的正确立场”，慎重处理台湾问题，为中美战略合作和两国关系发展奠定坚实基础。

习近平也谈到中美在今年5月构建的“建设性战略稳定”关系，强调这“不是权宜之计，也不是朝夕之功”，并呼吁中美两国各部门、各领域、各层级都要动起来，以“钉钉子精神”落实好双方达成的共识。

谈及中东局势时，习近平表示，中国支持美伊两国回归“伊斯兰堡谅解备忘录”，希望双方尽早重回通过对话谈判解决问题的轨道，最终达成包括核问题在内的全面协议，尽早实现和平。

美国方面没有发布特朗普在双边会谈中的讲话内容。

特朗普在白宫欢迎仪式上致辞时说，双方在习近平此次访问期间将讨论涉及安全、贸易、科技、人工智能等领域的紧迫议题。

他说：“我们今天在这一些领域所做出的决定，将会为未来数十年的世界和平和繁荣奠定坚实的基础。如果我们可以聚焦共同的利益，我相信我们能够取得很多成就。”

特朗普也说，他与习近平自2016年以来建立了基于相互尊重和两国人民根本利益的关系。今年5月访华期间，两国成立贸易理事会，双方团队此后持续推动建立更加平衡的贸易关系，“其中包括为美国的农民和牧民寻找新的市场准入机会”。