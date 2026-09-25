中国国家主席习近平与美国总统特朗普星期四（9月24日）在白宫举行会谈。习近平说，中美双方经贸团队举行新一轮磋商，“达成了一份新的联合安排”，对两国产业界、老百姓乃至全球经济都是好消息。

据新华社发出的详讯，习近平强调，合作是双行道，中美经贸关系的稳定既需要拉长合作清单，也需要压缩问题清单。他说，只要秉持平等、尊重、互惠的精神，就能找到解决问题的出路，希望双方相向而行，坚持互利共赢，推动中美经贸关系持续稳定向好发展。

报道没有说明最新贸易安排的具体内容。美国财政部长贝森特此前说，中美两国同意将原定11月到期的关税休战协议延长两个月。中国商务部也说，围绕“吉隆坡经贸磋商联合安排延期”等双方共同关注的经贸问题，达成多项共识。

在人工智能方面，习近平说，中美都是人工智能大国，双方有竞争，更可以合作，应该各展所长而不是相互设防。他建议双方继续开展人工智能对话，就风险和收益进行交流，共同防范人工智能被滥用恶用。

他说：“要保持人类对人工智能技术的管控，秉持以人为本、向上向善理念，让人工智能为人类的进步服务。”

在台湾问题上，习近平强调，中国维护国家统一和领土完整的立场清楚，希望美国“坚持反对‘台独’的正确立场”，慎重处理台湾问题，为中美战略合作和两国关系发展奠定坚实基础。

美国长期使用的表述是“不支持‘台独’”，北京则试图争取华盛顿调整为“反对‘台独’”。特朗普当天在白宫公开讲话时没有提及台湾，美国方面也没有公布他在双边会谈中的发言，因此尚不清楚他如何回应习近平的相关表述。

习近平也说，中美两国元首在不到半年时间里实现互访，“在中美关系史上是前所未有的”。他说，他与特朗普一直通过各种方式保持沟通，“共同为中美关系这艘大船领航掌舵”。

谈及今年5月中美双方同意构建的“建设性战略稳定”关系，习近平说，这一新定位反映中美关系的现实，也体现对未来的期许，是迈向两国正确相处之道的重要一步。

他强调，双方要把这一愿景转化为行动，朝着“合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期”的方向努力，走出一条两个大国的正确相处之道。中美应在务实合作中互利共赢，在良性竞争中彼此成就，在求同存异中妥处分歧，在累积互信中构筑和平。

据新华社报道，特朗普则表示，习近平此次对美国的国事访问是一次“伟大的访问”。他说，美中都是大国，他与习近平是好朋友，两人保持深入密切沟通；在两人领导下，美中关系一定能搞好。

特朗普也说，两国经贸团队新一轮磋商取得新的成果，双方要继续对话，达成更好的协议。他也说，人工智能关乎人类未来，美中应就此保持对话，加强合作。

报道也说，两国元首还就中东局势、乌克兰危机、朝鲜半岛等重大国际和地区问题交换意见，并确认相互支持办好今年的亚太经合组织领导人非正式会议和二十国集团领导人峰会。