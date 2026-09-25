中国国家主席习近平夫人彭丽媛与美国第一夫人梅拉尼娅，星期四（9月24日）一同参观华盛顿的史密森尼国立亚洲艺术博物馆（Smithsonian National Museum of Asian Art）。这是两人近九年来首次共同出席活动。

综合美国白宫声明和新华社报道，彭丽媛和梅拉尼娅于美东时间星期四中午前往博物馆，期间习近平与美国总统特朗普留在白宫举行会谈。博物馆外聚集了不少民众，有人挥舞中美国旗，也有人举起中文横幅。

据介绍，彭丽媛与梅拉尼娅参观了馆内著名的“孔雀厅”。这件由美国艺术家惠斯勒于1876年至1877年创作的作品，以蓝、绿、金三色装饰整个室内空间，融合绘画、建筑与装饰艺术，创作灵感很大程度上来自中国瓷器和日本设计。

彭丽媛（右）星期四在华盛顿和梅拉尼娅参观国立亚洲艺术博物馆，期间两人参观了馆内著名的“孔雀厅”。（新华社）

梅拉尼娅（右）与彭丽媛星期四参观华盛顿史密森尼国立亚洲艺术博物馆。（法新社）

梅拉尼娅（右）与彭丽媛在华盛顿参观史密森尼国立亚洲艺术博物馆时，听取馆长蔡斯·罗宾逊（右二）的讲解。（法新社）

孔雀厅原设于伦敦一座宅邸内，1904年由美国收藏家弗利尔购入，随后运往美国，自1923年以来一直是这座博物馆的代表性藏品。两人也欣赏了厅内惠斯勒创作的油画《瓷国公主》，画中女子身穿和服、手持折扇。

彭丽媛与梅拉尼娅随后还观赏一件清代乾隆年间的中国瓷瓶。这件18世纪在景德镇烧制的瓷器，以粉彩、金彩和矾红绘制繁复花卉纹饰，展现乾隆时期宫廷瓷器的工艺水平。

梅拉尼娅与彭丽媛在参观华盛顿史密森尼国立亚洲艺术博物馆期间互动。（法新社）

参访最后，希望中文学校的青少年合唱团为两人演唱中国经典歌曲《茉莉花》和《歌声与微笑》。

中国国家主席习近平夫人彭丽媛（右）与美国第一夫人梅拉尼娅在华盛顿参观史密森尼国立亚洲艺术博物馆时，与希望中文学校合唱团学生们合影。（路透社）

梅拉尼娅星期三接受福克斯新闻访问时说，安排这次参访，是希望展现美国与中国之间的文化联系。

两人上一次公开会面是在2017年特朗普首个总统任期访华期间。当时，她们在北京故宫茶叙，并到学校观看学生歌舞表演。今年5月特朗普访问北京时，梅拉尼娅没有随行。

彭丽媛上一次到访白宫则是在2015年。当时，她与美国时任第一夫人米歇尔一同出席华盛顿国家动物园大熊猫“贝贝”的命名仪式。（视频来源：U.S. NETWORK POOL）