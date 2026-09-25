【视频】中美元首夫人参观亚洲艺术博物馆 听青少年合唱《茉莉花》
中国国家主席习近平夫人彭丽媛与美国第一夫人梅拉尼娅，星期四（9月24日）一同参观华盛顿的史密森尼国立亚洲艺术博物馆（Smithsonian National Museum of Asian Art）。这是两人近九年来首次共同出席活动。
综合美国白宫声明和新华社报道，彭丽媛和梅拉尼娅于美东时间星期四中午前往博物馆，期间习近平与美国总统特朗普留在白宫举行会谈。博物馆外聚集了不少民众，有人挥舞中美国旗，也有人举起中文横幅。
据介绍，彭丽媛与梅拉尼娅参观了馆内著名的“孔雀厅”。这件由美国艺术家惠斯勒于1876年至1877年创作的作品，以蓝、绿、金三色装饰整个室内空间，融合绘画、建筑与装饰艺术，创作灵感很大程度上来自中国瓷器和日本设计。
孔雀厅原设于伦敦一座宅邸内，1904年由美国收藏家弗利尔购入，随后运往美国，自1923年以来一直是这座博物馆的代表性藏品。两人也欣赏了厅内惠斯勒创作的油画《瓷国公主》，画中女子身穿和服、手持折扇。
彭丽媛与梅拉尼娅随后还观赏一件清代乾隆年间的中国瓷瓶。这件18世纪在景德镇烧制的瓷器，以粉彩、金彩和矾红绘制繁复花卉纹饰，展现乾隆时期宫廷瓷器的工艺水平。
参访最后，希望中文学校的青少年合唱团为两人演唱中国经典歌曲《茉莉花》和《歌声与微笑》。
梅拉尼娅星期三接受福克斯新闻访问时说，安排这次参访，是希望展现美国与中国之间的文化联系。
两人上一次公开会面是在2017年特朗普首个总统任期访华期间。当时，她们在北京故宫茶叙，并到学校观看学生歌舞表演。今年5月特朗普访问北京时，梅拉尼娅没有随行。
彭丽媛上一次到访白宫则是在2015年。当时，她与美国时任第一夫人米歇尔一同出席华盛顿国家动物园大熊猫“贝贝”的命名仪式。（视频来源：U.S. NETWORK POOL）