美国总统特朗普与中国国家主席习近平星期四（9月24日）在白宫会晤。特朗普以高规格仪式欢迎习近平，并强调两人关系友好。在中美双方同意将贸易休战延长约两个月的同时，习近平也向特朗普提出“反对”台独的要求。双方在台湾、人工智能和地缘政治热点等问题上分歧仍在，友好互动之下，中美围绕核心议题的博弈持续。

特朗普在白宫南草坪以高规格仪式欢迎习近平，陪同检阅仪仗队并观看飞行表演，还向习近平展示新建的直升机停机坪，并邀请他登上总统直升机。特朗普在欢迎致辞中称两人的关系是“真正伟大的友谊”，并说双方已经取得“巨大进展”。

习近平在欢迎仪式上的致辞则着重强调中美关系的战略方向。他说，中美两国利益深度交融，“合则两利、斗则俱伤”，双方必须守住“不冲突、不对抗”的底线；竞争应当是良性、有限度的竞争，而不是“你输我赢的角斗”。

不过，在友好气氛之下，习近平也把中美之间最敏感的台湾问题直接摆上桌面。据中国官方媒体报道，习近平说，中国在维护国家统一和领土完整问题上的立场一贯明确，希望美方坚持反对“台独”的正确立场，慎重处理台湾问题，为中美开展战略合作以及维护两国关系稳定发展奠定坚实基础。

美国官方长期使用的相关表述则是“不支持台湾独立”，同时反对任何一方单方面改变台海现状。特朗普在公开讲话中没有提及台湾，而美国方面也尚未公布他在双边会晤中的完整讲话内容，因此目前无法确认他如何回应习近平针对台湾问题提出的要求。

路透社报道，习近平此行预计将援引1982年中美《八一七公报》，要求特朗普停止对台军售。 不过，美国是长期依据《台湾关系法》维持对台安全支持；1982年提出的“六项保证”，包括未同意事先就对台军售与北京协商。

人工智能也是双方关注的议题。特朗普说，这次会谈将讨论“安全、贸易、科技、人工智能”，包括所谓“超级智能”（Super Intelligence，SI），并称相关决定将影响未来几十年的和平与繁荣。特朗普此前多次强调，美国必须保持人工智能领域的领先地位，并反对以监管措施束缚AI发展。习近平则说，人工智能应当确保“始终受控于人、造福于民”。

在经贸方面，美国宣布将贸易休战延长约两个月至明年1月10日。特朗普还提到进一步开放中国市场、增加美国农产品和其他商品对华出口，以及推进新的贸易委员会。

不过，贸易休战的延长更多是对当前摩擦的管理，并不意味着结构性经贸矛盾已经解决。关税、市场准入、农产品和能源采购、稀土以及科技出口管制等问题，仍可能成为双方后续谈判的筹码。

习近平也敦促特朗普通过谈判尽快结束伊朗战争，显示双方讨论的议题延伸至地缘政治热点。特朗普在会后没有回答记者有关伊朗和台湾等问题的提问，只说：“我们进行了一次很棒的会谈。”

据外电报道，特朗普和习近平在白宫会晤约三小时。会晤期间不乏细节插曲。彭博社报道，特朗普向现场媒体称，中国领导人是石材专家，喜欢优质花岗岩。另外，因白宫封禁三家媒体导致几家美国主要电视台抵制拍摄此次峰会，特朗普为此在中美元首于椭圆形办公室会晤期间打趣称，中国媒体团最友好。

从机场接机到白宫欢迎仪式，再到两人登上总统直升机，特朗普希望通过领导人外交营造积极气氛；习近平则在友好表态之外，明确提出台湾问题等北京高度重视的议题。双方边释放善意，边确认底线；边寻找合作空间，边保留谈判筹码。