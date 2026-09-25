美国总统特朗普定于美东时间星期四（9月24日）晚在白宫设国宴款待中国国家主席习近平，多名美国科技界和金融界领袖已陆续抵达现场。

英伟达首席执行长黄仁勋星期四（9月24日）抵达白宫，出席美国总统特朗普与第一夫人梅拉尼娅为中国国家主席习近平及夫人彭丽媛举行的国宴。（路透社）

亚马逊创始人贝索斯星期四（9月24日）抵达白宫，出席美国总统特朗普与第一夫人梅拉尼娅为中国国家主席习近平及夫人彭丽媛举行的国宴。（彭博社）

截至发稿时，苹果的库克、英伟达的黄仁勋、亚马逊的贝索斯、OpenAI的奥尔特曼、花旗集团的范洁恩、谷歌的皮查伊、摩根大通的戴蒙等已到场。习近平与夫人彭丽媛预计于傍晚6时45分返回白宫出席国宴。

美国人工智能巨头OpenAI首席执行官奥尔特曼于美东时间星期四（9月24日）抵达美国总统特朗普为中国国家主席习近平举办的国宴。（路透社）

谷歌及母公司Alphabet首席执行官皮查伊抵达华盛顿出席国宴。（路透社）

花旗集团首席执行官范洁恩抵达国宴现场。（路透社）

摩根大通首席执行官戴蒙抵达华盛顿的国宴现场。（路透社）

美国福克斯新闻台主持人和保守派政治评论员瓦特斯出席在白宫举行的国宴，他是出席国宴名单中少有的媒体人。（路透社）

据美国官员透露，预计出席的宾客还包括特斯拉的马斯克、迈克尔·戴尔等。

目前尚不确定是否有中国企业高管出席。香港《南华早报》星期四报道，数名中国企业高管已自行抵达华盛顿，等候国宴邀请。他们持有美国签证，但未随习近平的官方代表团出行，也未搭乘他的专机。能否出席国宴及参与其他国事访问活动，仍有待最后阶段的外交磋商敲定。

白宫当天公布的国宴菜单包括前菜、主菜和甜点，以美国食材为主，并融入中国元素，展现两国的烹饪传统。

不过，商界领袖云集，未必意味着双方能在经贸和科技问题上取得突破。路透社引述了解美方计划的人士说，特朗普很可能继续维持严格的美国技术出口管制，而中国则希望美方放宽限制。

星期四稍早，特朗普与习近平在白宫会晤约三小时。路透社分析认为，这场峰会的象征意义大于实质成果，目前没有迹象显示，两人的闭门会谈在人工智能（AI）、贸易、台湾及伊朗战争等棘手议题上取得突破。

美国财政部长贝森特星期三晚说，中美已同意将原定11月10日到期、为期一年的贸易休战协议延长两个月，至明年1月10日。