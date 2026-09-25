中国国家主席习近平和夫人彭丽媛当地时间星期四（9月24日）傍晚抵达白宫，出席美国总统特朗普招待的国宴。

特朗普夫妇在白宫北门廊迎接习近平夫妇，随后一行人前往东厅。

根据现场直播画面，习近平身穿黑色中山装，彭丽媛则身着红色长礼服。预计习近平和特朗普将在国宴上发表讲话。

美国总统特朗普与第一夫人梅拉尼娅星期四（9月24日）在华盛顿白宫，与中国国家主席习近平及夫人彭丽媛一同前往国宴现场。（路透社）

美国总统特朗普与第一夫人梅拉尼娅星期四（9月24日）在华盛顿白宫北门廊，准备迎接抵达并出席国宴的中国国家主席习近平及夫人彭丽媛。（法新社）

这是习近平和彭丽媛继当天上午出席欢迎仪式及闭门会谈后，再次来到白宫。特朗普此前形容上午的会谈是一次“很棒的会面”。

出席国宴的美国商界领袖包括苹果公司董事会主席库克、OpenAI首席执行官奥尔特曼、花旗集团首席执行官范洁恩、谷歌首席执行官皮查伊、摩根大通首席执行官戴蒙、亚马逊创办人贝索斯，以及英伟达首席执行官黄仁勋等。

亚马逊创办人贝索斯星期四（9月24日）在华盛顿白宫与其他宾客交谈，其中包括美国贸易代表格里尔。（路透社）

在国宴欢迎仪式开始前，美国白宫工作人员在华盛顿白宫北门廊摆放美国总统特朗普、第一夫人梅拉尼娅、中国国家主席习近平及夫人彭丽媛的席位标牌。（彭博社）

目前尚不确定是否有中国企业高管出席。香港《南华早报》星期四报道，数名中国企业高管已自行抵达华盛顿，等候国宴邀请。

白宫星期四公布的国宴菜单包括前菜、主菜和甜点，以美国食材为主，并融入中国元素，展现两国的烹饪传统。

美国军方仪仗队星期四（9月24日）在华盛顿白宫参加国宴欢迎仪式前列队。（彭博社）

另一方面，美国有线电视新闻网（CNN）一名记者和一名制片人在习近平抵达国宴现场时被拦在门外。此前，一名法官已下令恢复CNN、MS Now和Politico的采访权限，CNN记者贝齐·克莱因当天中午也一度获准进入白宫范围。

特朗普当天在社交媒体发文称，CNN和MS Now“拒绝报道”上午的欢迎仪式，因为这场活动“非常适合电视转播”，而两家媒体不愿让他因此获得正面评价。

白宫在习近平夫妇抵达时一度提供他们与特朗普夫妇步入白宫的画面，但直播信号随后中断。

目前也没有电视新闻网获得联播池画面。数十年来，由五家电视新闻网组成的联播池一直为美国总统活动提供共享直播画面，但这一机制当晚陷入停摆。特朗普此前禁止CNN、MS Now和Politico参与，而其他电视新闻网也未接替空出的名额。（视频来源：路透社）