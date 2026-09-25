特朗普在白宫国宴上说，尽管美中制度不同，但两国人民之间的纽带历久弥坚，两国关系“从未像现在这样融洽”。

特朗普星期四（9月24日）晚在白宫为中国国家主席习近平举行国宴。

特朗普致辞时说，中国拥有数千年的历史和传统，从孙子到孙中山；美国则继承了从耶路撒冷到罗马的信仰传统、古代雅典的民主，以及250年前在费城宣告的自由。

特朗普说：“作为两国领导人，习近平主席和我都明白，我们代表着不同的制度，但两国人民之间的纽带历久弥坚，而我们的关系从未像现在这样融洽。”

他也回顾中美交往历史说，自第一批从纽约启航的美国商船抵达珠江以来，两国人民一直交流商品、知识、习俗和思想，这构成了两国商业往来和相互尊重的基础。

特朗普说，美中可以继续共同建设一种为后代带来繁荣与安全的关系。

特朗普随后脱稿介绍仍在施工的白宫新宴会厅。他说，历任美国总统150多年来一直希望兴建这样的宴会厅，目前工程距离完工约一年，宴会厅建成后将能容纳1000多名宾客。

他还邀请国宴宾客在当晚活动结束后前往参观，并称他们将成为首批踏足新宴会厅的人。

特朗普也在国宴上向习近平赠送一件由美国艺术家制作、他与第一夫人梅拉尼娅参与设计的白头海雕艺术品。

特朗普（左一）星期四（9月24日）在白宫国宴上宣布向习近平赠送一件由美国艺术家制作、他与第一夫人梅拉尼娅参与设计的白头海雕艺术品。（彭博社）

他说，白头海雕是美国的国家象征，体现美国“自由翱翔的精神”，并希望这件礼物能“在北京找到一个很好的归宿（It will find a nice place, a wonderful place in Beijing）”。