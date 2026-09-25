美国总统特朗普当地时间星期四（9月24日）在白宫为中国国家主席习近平举行国宴。多名美国科技业领袖与特朗普夫妇和习近平夫妇同坐主桌，包括特斯拉首席执行官马斯克、英伟达首席执行官黄仁勋、超威半导体首席执行官苏姿丰和苹果首席执行主席库克。

主桌座席还包括苏姿丰的丈夫丹尼尔·林（译名，Daniel Lin），以及黄仁勋的妻子洛丽·黄（译名，Lori Huang）。

根据白宫提供的宾客名单，出席国宴的美国科技业领袖还包括OpenAI首席执行官奥尔特曼、Meta首席执行官扎克伯格、亚马逊创始人贝索斯、微软首席执行官纳德拉、谷歌首席执行官皮查伊和联合创始人布林，以及高通首席执行官阿蒙等。

华尔街多位重量级人物也到场，包括摩根大通首席执行官戴蒙、高盛首席执行官所罗门、花旗集团首席执行官弗雷泽、贝莱德首席执行官芬克，以及黑石集团首席执行官苏世民（Steve Schwarzman，或译作施瓦茨曼）。

中方人员方面，中共政治局常委、中央办公厅主任蔡奇；中国外交部长王毅；中国副总理何立峰；中央政策研究室主任唐方裕；中国国家发展改革委员会主任郑栅洁；中国商务部长王文涛；中国财政部长蓝佛安；中国外交部常务副部长马朝旭；中国驻美国大使谢锋等出席国宴。

其他中方人员还包括中央警卫局局长周洪许，以及习近平秘书吕录华。

特斯拉首席执行官马斯克（左）在国宴主桌上与美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼娅交谈。（法新社）