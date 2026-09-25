中国国家主席习近平在白宫国宴上致辞时说，中国实现中华民族伟大复兴和美国总统特朗普提出的“让美国再次伟大”，两个目标都很宏伟，“完全可以相互成就”。中美应探索一条大国正确相处的新路。

习近平于当地时间星期四（9月24日）晚出席特朗普在白宫为他举行的国宴。

习近平在致辞时说，今天中美关系又站在新的历史起点上。特朗普提出“让美国再次伟大”，带领美国人民取得重要发展成就，中国则正致力于实现中华民族伟大复兴，中国式现代化建设不断开创新局面。

习近平说：“这两个目标都很宏伟，完全可以相互成就。我们应当展现大国担当，顺应人民期盼和时代大势，探索一条大国正确相处的新路。”

习近平也谈到当天与特朗普举行的会谈。他说，两人进行了“坦诚、深入交流，达成很多新的共识”，丰富了“中美建设性战略稳定关系”的内涵，为中美关系提供新的战略指引。

习近平在致辞中也回顾中美200多年的交往历史。他说，美国独立之初便将目光投向中国，双方互通有无、优势互补，开启贸易往来，美国首任总统华盛顿也曾购买收藏大量中国瓷器。

他还提到，80多年前，中美两国人民并肩作战，抗击日本军国主义侵略者，并开辟著名的驼峰航线。抗日战争期间，中国军民营救数百名美国飞行员，并为此付出数十万生命的代价。

习近平说：“这份血与火锻造的友谊必将世代相传。”

谈及50多年前的“乒乓外交”，习近平说，毛泽东和尼克逊等老一辈政治家以“小球转动大球”的政治智慧，开启中美关系正常化进程。当年尼克逊赠送的红杉树，也种植在他曾经工作过的浙江省。

习近平还提到，一名叫赛考斯的美国人20多年前资助中国治沙人殷玉珍种树。这名美国老人不久前重返中国，看到昔日沙漠已经变成郁郁葱葱的森林。习近平说，这个故事是中美两国人民友好交往的范例。

他说，中美人文交流有利于促进两国人民心灵沟通，为中美友好合作厚植民意基础。

习近平最后说，中美两国人民友好事业前景广阔，希望双方“共同浇灌中美友谊的美丽花朵，共同书写中美友好的新篇章”。（视频来源：WHITEHOUSE.GOV）