“习特二会”之际，中国驻日本大使馆举行招待会，驻日大使吴江浩强调台湾问题是“中国核心利益中的核心，不容任何外部干涉”。

中国驻日使馆微信公号星期四（9月24日）消息，使馆星期四在东京新大谷饭店举行庆祝中华人民共和国成立76周年招待会。日本前首相鸠山由纪夫、公明党党首齐藤铁夫、自民党干事长森山裕等政界人士，以及日中协会、日中投资促进机构代表等约1600人出席。

吴江浩致辞时称，当前中日关系面临严峻形势，根源在于两国关系政治基础遭到严重破坏。

他重申，台湾问题是中国核心利益中的核心，不容任何外部干涉。中日四个政治文件是双方理应坚守的初心原点，也是中日关系行稳致远的根本保障。与之相悖的言论和行为，有违国之相交的基本信义，不符合两国人民的根本利益。

他表示，期待双方有识之士秉持中日和平友好信念，为克服当前困难局面、推动中日关系重回正轨发挥积极作用。

另据共同社消息，日本前外长岩屋毅星期四出席上述招待会时透露，将从星期天（27日）起访问中国。他将以日本国际贸易促进协会会长的身份访华。

去年11月日本首相高市早苗作出“台湾有事”相关言论后，两国关系严重降温，岩屋毅此行力争营造修复双边关系的环境。

报道也引述相关人士透露，岩屋等人希望与中方政要会面，中方是否回应备受关注。

岩屋毅表示，希望与中方坦率交换意见，从民间立场出发，为日中关系的发展和改善尽绵薄之力。他也呼吁日本政府“为重建信任关系、解决悬而未决的问题付出最大程度的努力”。

中国国家主席习近平正对美国进行国事访问，他在美东时间星期四（9月24日）上午于白宫同美国总统特朗普举行会谈时说，中国维护国家统一和领土完整的立场很清楚，“希望美方坚持反对‘台独’的正确立场”，慎重处理台湾问题，为中美战略合作和两国关系发展奠定坚实基础。