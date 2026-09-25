美国两名负责监督军事与情报事务的参议员，要求五角大楼说明F-35战机零部件为何会落入中国手中。

据彭博社报道，弗吉尼亚州民主党参议员沃纳（Mark Warner）说：“我正在设法全面了解发生了什么，这件事令人极为担忧。”他预计将在本周结束前听取相关简报。

知情人士透露，五角大楼正设法取回一架澳大利亚军方F-35战斗机的座舱盖和武器舱门。这些零部件原本通过联合包裹服务公司（UPS）的货机运往美国接受检查，却不知何故被转运至香港。

知情人士说，这架飞往美国的UPS货机途中曾在韩国停留，随后改道前往香港。目前尚不清楚飞机为何在韩国停留，也不清楚为何被转往香港；同样无法确定相关零部件是被故意转运，还是因失误而改变运输路线。

知情人士说，中国政府后来接收了这些零部件，但截至目前尚未归还。中国驻美使馆一名发言人未立即置评。中国外交部星期四（9月24日）则表示，“不了解有关情况”。

负责调查此事的美国参议院军事委员会小组主席、共和党参议员克雷默（Kevin Cramer）说，他最担忧的是“这种事情竟然可能发生”。

他说：“这是货运公司的失误？是我们盟友的失误？还是中国从一开始就有计划要截获这些东西？”

克雷默还说：“我当然希望能把这些东西拿回来。显然，它们已经被利用了，或者至少可以肯定，中国方面会尽一切可能从中获取信息。”

五角大楼回应两名参议员的说法时，重申数天前发布的声明，称已知悉一起“货运问题”，并正设法取回相关零部件。

两款零部件均由美国军工巨头洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）供应。两名知情人士称，零部件表面覆有雷达吸波材料，有助提升战机隐身性能。F-35被视为全球最先进的战斗机之一，也是五角大楼历来成本最高的武器研发项目。

克雷默说，这些零部件是通过UPS运输，或许“多少说明这些部件究竟有多敏感，或者其实并没有那么敏感”。