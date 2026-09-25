美国主要航空公司组成的行业组织负责人称，虽然中国国家主席访美期间提议增加两国直航航班，美国业界对此仍持反对态度。

路透社消息，代表美国航空、达美航空和联合航空等公司的美国航空协会主席苏努努（Chris Sununu）星期四（9月24日）作出上述表态，理由是美中航空公司使用俄罗斯领空的待遇不对等。

苏努努说，中国航司有八个航班获准飞越俄罗斯领空，美国航司因此继续处于不利地位。他并表示，一直游说美国总统特朗普政府官员，不要在这一问题上向中方让步。

苏努努受访时说：“这不是什么小问题。航空公司不得不绕飞俄罗斯，需要付出巨大的成本。”

目前，中美双方每周各可运营约50班往返航班。习近平星期四（9月24日）在白宫欢迎仪式上致辞时说，中美双方可以增加直航航班，让双方人员和经贸往来更加便捷。

白宫暂未就此置评。

报道指出，2020年初因冠病疫情实施航班限制前，中美双方航空公司每周获准运营超150班往返客运航班。到2023年8月，中美航司每周往返两国的航班均仅限12班。

美国航空协会上周反对中国国际航空公司申请在中美元首会晤前后，增开北京飞往纽约和华盛顿的航班，理由是美国航司实际上无法从美国东海岸飞往中国，因为无法使用俄罗斯领空；而中国航司则有八班飞往美国的航班获准飞越俄罗斯。

俄乌战争爆发后，美国于2022年3月禁止俄罗斯航班进入美国领空，随后俄罗斯也禁止美国航空公司飞越其领空。美国并未禁止其他国家航司飞越俄罗斯，但在2023年与中国达成协议，规定获批增加的航班不得飞越俄罗斯。