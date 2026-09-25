中国据报要求国企减少转售液态天然气 确保冬季供应
无人机画面显示，一艘液化天然气（LNG）运输船2026年9月3日在中国山东省青岛市的中国石化接收站卸载液化天然气。 （路透社）
中国政府据报正鼓励国有液化天然气（LNG）买家在冬季来临前减少转售，以确保需求高峰期供应充足。
彭博社星期五（9月25日）引述知情人士透露，中国有关部门近期一直敦促这些企业在今年余下时间和2027年初减少转售，以应对供暖需求带来的天然气消费增长。
亚洲和欧洲正为今年冬季可能出现的LNG短缺作准备。随着需求上升，卡塔尔大部分LNG出口仍受霍尔木兹海峡通行受限影响。美伊战争导致全球约五分之一的LNG供应中断，推动LNG价格较冲突前水平上涨一倍。
彭博社汇编的船舶追踪数据显示，过去几个月，中国向印度尼西亚、孟加拉和日本等国转售部分LNG，主要是为了利用海外较高的现货价格。
与此同时，由于北京去年在中美贸易紧张局势加剧之际，对美国LNG加征15%进口关税，中国买家也持续转售通过美国长期供应合同采购的LNG，以避免承担相关关税。
交易员说，中国进口商通常会在冬季收到政府减少LNG转售的指导，但今年供应短缺风险尤其突出。欧洲目前天然气库存约为库容的70%，明显低于过去五年同期平均的86%。
中国国家发展和改革委员会没有回应置评请求。
中国2025年是全球最大的LNG进口国，但受价格上涨等因素影响，今年进口量预计将下降。中国终端用户也正转向成本较低的替代供应，包括来自俄罗斯和中亚的管道天然气。