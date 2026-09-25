台湾今年的双十晚会将首度移师新北市，10月9日晚间6时在板桥第一运动场举行；双十焰火则在台东县卑南溪出海口施放，预计持续约30分钟。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，台湾庆筹会星期五（9月25日）公布，今年双十晚会以“世界的舞台．齐聚台湾”为主题，结合新北市多元城市特色，并融入闽南、客家和原住民族等文化元素。演出阵容包括台湾歌手桑布伊，以及来自日本、韩国等地的艺人。

今年双十主视觉则融入“晶圆”为设计元素，凸显台湾半导体产业特色。

庆筹会主委、立法院长韩国瑜说，新北市是他的家乡，希望通过中央与地方合作，让民众共同参与双十活动，为“中华民国庆生”。

新北市长侯友宜说，这是新北市首次举办双十晚会，过去中央举行灯会、晚会，“到了新北市经常跳过、路过，而错过”。

他表示，“特别要谢谢韩国瑜院长留给新北市这个机会，兄弟没有白交”。

侯友宜说，原本曾考虑在淡江大桥或新北市美术馆举办，但因场地和地形限制，最终决定在板桥第一运动场举行。

至于双十焰火，今年将睽违九年重返台东，并选在卑南溪出海口施放。主办方预计以约30分钟、1万9000发焰火，结合音乐和城市文化呈现庆典。