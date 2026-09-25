美国白宫公布总统特朗普为中国国家主席习近平举行的国宴宾客名单，多名美国科技和金融巨头出席，但名单中未见中国企业高管。

美国总统特朗普星期四（9月24日）晚在白宫为习近平举行国宴。根据白宫新闻办公室公布、路透社刊出的宾客名单，中方出席者主要是随习近平访美的官员，包括中共中央政治局常委蔡奇、外交部长王毅、副总理何立峰、国家发展和改革委员会主任郑栅洁、商务部长王文涛、财政部长蓝佛安，以及外交部发言人毛宁等。

名单中未见中国企业高管。

路透社此前引述知情人士报道，比亚迪、宁德时代、小米、国轩高科、海信、万向集团、中国银行和中粮集团等企业的高管可能随习近平访美，并可能出席国宴。不过，当时最终名单尚未敲定。

香港《南华早报》星期四报道，一小批持有美国签证的中国企业高管已自行抵达华盛顿，并未随习近平的官方代表团同行。他们当时仍在等待是否获邀出席国宴的最终决定。

白宫随后公布的正式宾客名单中，没有出现中国企业高管。

而出席国宴的美国企业高管包括英伟达首席执行官黄仁勋、Meta首席执行官扎克伯格、苹果公司董事会主席库克、OpenAI首席执行官奥尔特曼、微软首席执行官纳德拉、亚马逊创办人贝索斯、特斯拉首席执行官马斯克，以及摩根大通首席执行官戴蒙等。

美国政府也有多名高级官员出席，包括副总统万斯、国务卿鲁比奥、财政部长贝森特、商务部长卢特尼克和美国贸易代表格里尔等。

以下是路透社取得、白宫新闻办公室公布的受邀宾客名单：

美国官员

万斯（JD Vance）：美国副总统

乌莎·万斯（Usha Vance）：美国第二夫人

马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）：美国国务卿

珍妮特·鲁比奥（Jeanette Rubio）：鲁比奥夫人

苏茜·怀尔斯（Susie Wiles）：白宫幕僚长

戴维·珀杜（David Perdue）：美国驻华大使

邦妮·珀杜（Bonnie Perdue）：珀杜夫人

斯科特·贝森特（Scott Bessent）：美国财政部长

约翰·弗里曼（John Freeman）：贝森特配偶

皮特·赫格塞思（Pete Hegseth）：美国国防部长

杰米森·格里尔（Jamieson Greer）：美国贸易代表

马洛·格里尔（Marlo Greer）：格里尔夫人

约翰·罗伯茨（John Roberts）：美国最高法院首席大法官

简·沙利文·罗伯茨（Jane Sullivan Roberts）：罗伯茨夫人

艾米·科尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）：美国最高法院大法官

杰西·巴雷特（Jesse Barrett）：巴雷特配偶

布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）：美国最高法院大法官

阿什莉·埃斯蒂斯·卡瓦诺（Ashley Estes Kavanaugh）：卡瓦诺夫人

迈克·约翰逊（Mike Johnson）：美国众议院议长

凯莉·约翰逊（Kelly Johnson）：约翰逊夫人

理查德·麦考密克（Richard McCormick）：美国联邦众议员

凯文·沃什（Kevin Warsh）：美国联邦储备委员会主席

简·兰黛（Jane Lauder）：沃什夫人

霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）：美国商务部长

艾莉森·卢特尼克（Allison Lutnick）：卢特尼克夫人

约翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）：美国中央情报局局长

米歇尔·拉特克利夫（Michele Ratcliffe）：拉特克利夫夫人

史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）：美国中东问题特使

斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）：白宫副幕僚长

凯蒂·米勒（Katie Miller）：米勒夫人

丹·斯卡维诺（Dan Scavino）：白宫副幕僚长

埃琳·斯卡维诺（Erin Scavino）：斯卡维诺夫人

托德·布兰奇（Todd Blanche）：美国司法部长

克里斯廷·布兰奇（Kristine Blanche）：布兰奇夫人

克里斯·赖特（Chris Wright）：美国能源部长

小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）：美国卫生与公众服务部长

谢丽尔·海因斯（Cheryl Hines）：小肯尼迪夫人

琳达·麦克马洪（Linda McMahon）：美国教育部长

道格·伯古姆（Doug Burgum）：美国内政部长

凯瑟琳·伯古姆（Kathryn Burgum）：伯古姆夫人

肖恩·达菲（Sean Duffy）：美国交通部长

蕾切尔·坎波斯－达菲（Rachel Campos-Duffy）：达菲夫人

拉塞尔·沃特（Russell Vought）：白宫行政管理和预算局局长

李·泽尔丁（Lee Zeldin）：美国环境保护署署长

基思·桑德林（Keith Sonderling）：美国代理劳工部长

凯莉·洛夫勒（Kelly Loeffler）：美国小企业管理局局长

杰弗里·斯普雷彻（Jeffrey Sprecher）：洛夫勒丈夫

杰森·史密斯（Jason Smith）：美国联邦众议员

史蒂夫·戴恩斯（Steven Daines）：美国联邦参议员

丹·凯恩（Dan Caine）：美国参谋长联席会议主席

杰伊·克莱顿（Jay Clayton）：国家情报总监

中国官员

蔡奇：中共中央政治局常委

王毅：外交部长

何立峰：国务院副总理

郑栅洁：国家发展和改革委员会主任

王文涛：商务部长

马朝旭：外交部副部长

谢锋：中国驻美国大使

王丹：谢锋夫人

唐方裕：中共中央政策研究室主任

蓝佛安：财政部长

周洪许：中央警卫局局长

吕录华：习近平秘书

洪磊：外交部部长助理

蔡伟：外交部部长助理

毛宁：外交部发言人

Zhang Quan：彭丽媛秘书

张永超：外交部北美大洋洲司副司长

其他宾客

伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）：总统特朗普的女儿

埃里克·特朗普（Eric Trump）：总统特朗普的儿子

劳拉·特朗普（Lara Trump）：埃里克·特朗普的妻子

蒂芙尼·特朗普（Tiffany Trump）：总统特朗普的女儿

迈克尔·布洛斯（Michael Boulos）：蒂芙尼·特朗普的丈夫

维克托·克瑙斯（Viktor Knavs）：第一夫人梅拉尼娅·特朗普的父亲

阿拉贝拉·库什纳（Arabella Kushner）：伊万卡·特朗普和贾里德·库什纳的女儿

黄仁勋（Jensen Huang）：英伟达首席执行官

洛丽·黄（Lori Huang）：黄仁勋夫人

马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）：Meta 首席执行官

苏姿丰（Lisa Su）：超威半导体（AMD）首席执行官

丹尼尔·林（Daniel Lin）：苏姿丰配偶

蒂姆·库克（Tim Cook）：苹果董事会主席

约翰·F.W.·罗杰斯（John F.W. Rogers）：高盛执行副总裁兼董事会秘书

林恩·马丁（Lynn Martin）：纽约证券交易所集团（NYSE Group）总裁

琳达·米尔斯（Linda Mills）：纽约大学校长

袁征（Eric Yuan）：Zoom首席执行官

凯利·奥特伯格（Kelly Ortberg）：波音首席执行官

拉里·芬克（Larry Fink）：贝莱德联合创始人、董事长兼首席执行官

苏世民（Stephen Schwarzman）：黑石集团联合创始人、董事长兼首席执行官

萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）：OpenAI联合创始人兼首席执行官

格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）：OpenAI联合创始人兼总裁

安娜·布罗克曼（Anna Brockman）：布罗克曼夫人

米丽娅姆·阿德尔森（Miriam Adelson）：拉斯维加斯金沙集团

谢尔盖·布林（Sergey Brin）：谷歌联合创始人

杰琳·吉尔伯特－索托（Gerelyn Gilbert-Soto）：布林伴侣

萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）：微软董事长兼首席执行官

吉姆·泰克莱特（Jim Taiclet）：洛克希德·马丁董事长、总裁兼首席执行官

桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）：谷歌首席执行官

拉里·卡尔普（Larry Culp）：GE航空航天董事长兼首席执行官

桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）：美光科技首席执行官

桑吉塔·梅赫罗特拉（Sangeeta Mehrotra）：梅赫罗特拉夫人

克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）：高通首席执行官

杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）：亚马逊创始人兼执行董事长

劳伦·桑切斯·贝佐斯（Lauren Sánchez Bezos）：贝佐斯夫人

杰夫·亚斯（Jeff Yass）：萨斯奎哈纳国际集团联合创始人

杰米·戴蒙（Jamie Dimon）：摩根大通董事长兼首席执行官

迈克尔·戴尔（Michael Dell）：戴尔科技创始人、董事长兼首席执行官

苏珊·戴尔（Susan Dell）：戴尔夫人

玛丽·巴拉（Mary Barra）：通用汽车董事长兼首席执行官

安东尼·巴拉（Anthony Barra）：巴拉配偶

戴维·所罗门（David Solomon）：高盛董事长兼首席执行官

范洁恩（Jane Fraser）：花旗董事长兼首席执行官

埃隆·马斯克（Elon Musk）：SpaceX创始人兼首席执行官

达伦·伍兹（Darren Woods）：埃克森美孚董事长兼首席执行官

凯瑟琳·伍兹（Kathryn Woods）：伍兹夫人

布雷特·拜尔（Bret Baier）：福克斯新闻

艾米·拜尔（Amy Baier）：拜尔夫人

劳拉·英格拉汉姆（Laura Ingraham）：福克斯新闻

杰西·沃特斯（Jesse Watters）：福克斯新闻

艾玛·沃特斯（Emma Watters）：沃特斯夫人

戴维·埃里森（David Ellison）：派拉蒙天舞董事长兼首席执行官

桑德拉·林恩·埃里森（Sandra Lynn Ellison）：埃里森夫人

布拉德·格斯特纳（Brad Gerstner）：Altimeter

凯蒂·辛普森（Katie Simpson）：格斯特纳伴侣

阿尔伯特·布尔拉（Albert Bourla）：辉瑞董事长兼首席执行官

戴维·萨克斯（David Sacks）：总统科技顾问委员会、Craft Ventures

贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）：路威酩轩集团（LVMH）董事长兼首席执行官

亚历山大·阿尔诺（Alexandre Arnault）：贝尔纳·阿尔诺之子

瑞安·麦金纳尼（Ryan McInerney）：Visa首席执行官

迈克尔·米巴赫（Michael Miebach）：万事达卡首席执行官

梅雷迪思·奥鲁尔克（Meredith O’Rourke）：The O’Rourke Group创始人