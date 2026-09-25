中共政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际在吉林、黑龙江调研时说，县乡两级人大换届选举是中国政治生活中的一件大事，并要求扎实做好选民登记、投票选举等各环节工作，确保选举依法有序、风清气正。

据新华社报道，赵乐际星期一（9月21日）至星期四（24日）在吉林、黑龙江调研。他先后到四平、长春、哈尔滨、齐齐哈尔等地，深入代表家站、基层立法联系点、社区、乡村、企业，与人大代表、群众面对面交流，听取意见建议。

赵乐际称，要把践行全过程人民民主作为保持人大工作生机活力的关键所在，坚持问计于民、问需于民。要开展民主立法、开门立法，发挥好公开征求意见、基层立法联系点等机制平台的作用，广泛凝聚立法共识，维护和实现人民群众民主权利、合法权益。

赵乐际也在吉林省人大、黑龙江省人大和齐齐哈尔市人大机关调研立法、预算审查联网监督、县乡两级人大换届选举等工作，看望机关干部，并主持召开座谈会。他强调，地方人大要坚持中共的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻落实党中央决策部署，在同级党委领导下，立足职能职责、结合地方实际谋划和推进各项工作，助力地方经济社会发展和改革攻坚任务。

赵乐际说，要坚持正确监督、有效监督、依法监督，围绕中心、服务大局、突出重点，综合运用法定监督方式，寓支持于监督之中，形成推进工作、解决问题的合力。要按照“四个机关”要求加强人大自身建设，注重学习积累，加强调查研究，树立和践行正确政绩观。

赵乐际还强调，县乡两级人大换届选举是中国政治生活中的一件大事。要坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事，扎实做好选民登记、投票选举等各环节工作，确保选举工作依法有序、风清气正。