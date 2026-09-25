中国国家主席习近平星期四（9月24日）在白宫与美国总统特朗普会谈。从特朗普夫妇亲赴机场迎接，到白宫军礼、战机飞越及国宴，美方给足礼遇；但截至发稿，白宫仍未发布详细会谈纪要，特朗普只称这是一次“很棒的会谈”。目前最具体的成果，是双方把原定11月届满的贸易休战延长两个月，关税、采购、稀土及科技限制等难题继续留待谈判。

台湾政治大学国际关系研究中心主任王信贤接受《联合早报》访问时说，双方不到半年实现互访，在大国关系中罕见，但这次会面“比较多是内政驱动”。因此，“象征性的东西会稍微多一点，实质的、战略核心的问题要解决有点困难”。

他认为，特朗普希望向选民证明自己能够管控美中关系，并争取农产品、波音客机等可用于期中选举的经济成绩；习近平则要在中共二十一大前稳定外部环境，并凸显只有最高领导人能够处理美国压力。“简单讲，还是各取所需。”

中国官方通稿称，两国经贸团队达成“新的联合安排”，习近平并提出把“中美建设性战略稳定关系”从愿景转为行动。王信贤认为，双方同意维持对话，并不代表分歧缩小。北京希望削减关税、放宽科技管制，华盛顿却仍把高关税和出口限制视为谈判筹码。

人工智能课题同样如此。王信贤认为从论述来看，北京重视放宽限制，华盛顿则更关注风险管控，“双方虽然都提到了，但具体要怎么管控并不清楚”。

台湾问题则显示双方各说各话。新华社称，习近平要求美方坚持反对台独、慎重处理台湾问题；美方未公开回应，也没有改变“不支持台独”既有措辞的迹象。

王信贤说：“台湾问题美方是冷处理，但是中方每次都还是会把这个问题提出来。”他研判，北京正把经贸、芬太尼和人工智能合作，与美国如何处理台湾问题置于同一套战略稳定框架内。

双方也都谈到二战合作，但王信贤注意到，两边借历史传递的信息不同：特朗普强调中美过去能够合作，习近平的说法则连向反法西斯战争及战后秩序，背后牵涉日本和台湾。

整体来看，王信贤说，这次峰会暂时稳住中美关系，但没有解决结构性矛盾。“美中许多核心问题真的太难处理了”，元首密集互动首先要展现的是双方仍有掌控局势的能力。

他提醒，接下来特朗普夫妇将陪同习近平夫妇参观美国国家档案馆，是否触及《八一七公报》及对台军售，将是此行最后一个敏感观察点。