美国总统特朗普与中国大陆国家主席习近平举行会谈后，台湾朝野针对这场会谈对台影响展开交锋。国民党立委忧虑台湾可能成为美中谈判筹码，民进党则强调台美合作具有长期基础，不应将台湾形容为“上菜单”。

习近平于当地时间星期四（9月24日）在白宫与特朗普举行会谈。据新华社报道，习近平要求美方“慎重处理台湾问题”，并希望美国坚持反对“台独”。

特朗普在公开讲话中没有提及台湾，而美国方面也尚未公布他在双边会晤中的完整讲话内容，因此目前无法确认他如何回应习近平针对台湾问题提出的要求。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，国民党立委李彦秀星期五（9月25日）说，如果中国大陆和美国持续推进落实“建设性战略稳定关系”，对台湾有乐观和隐忧。

她解释道，一方面，这可能降低双方在贸易和科技领域的对抗，大幅降低台湾贸易和出口的不确定性；但台湾也须注意美国对亚太议题的优先排序是否发生变化，台湾的优先性是否因此落在欧洲与中东之后。

她认为，台湾除了继续经营美国国会和智库关系，也应加强与白宫及行政部门的沟通，避免在美中关系调整过程中成为谈判筹码。

国民党立委赖士葆则以对台军售批准延宕为例，认为特朗普在习近平提出要求前已作出让步，显示台湾正成为美国与中国大陆交涉的筹码。

民进党方面则驳斥台湾成为谈判筹码的说法。民进党团书记长范云说，美日韩三国外长此前公开表达支持台湾，显示台海和平仍是各方共同关切，并非国民党所说的台湾被摆上“菜单”。

民进党立委陈冠廷则称，美国国务卿鲁比奥此前有关军售仍在评估的说法，并非针对台湾。台湾除了等待军售，也应同步加快发展不对称战力、推动国防自主，并加强台美共同生产与供应链合作。

民众党团总召陈清龙说，美国此前曾多次表示第二批对台军购没有问题，希望美国真正将台湾视为民主伙伴，而不是谈判桌上的筹码。他也要求台湾国安单位针对习特会可能带来的各种情境预拟应对方案，做最坏打算，并确保对台军售不因而延宕。