中国国家主席习近平赴美展开国事访问，美国总统特朗普的妻子梅拉尼亚和爱女伊万卡出席相关活动，在穿着上加入中国元素或是选择中国设计师的礼服，其中伊万卡身穿中国时装设计师郭培设计的礼服出席欢迎仪式。

综合香港《南华早报》和美国《纽约邮报》（New York Post）旗下网站Page Six报道，伊万卡星期四（9月24日）出席在白宫举行的欢迎仪式，并站在前排。伊万卡当时穿着蛋壳蓝连衣裙，搭配有银色刺绣的同色系外套。

伊万卡和她的15岁女儿阿拉贝拉·库什纳（Arabella Kushner）当时就站在美国副总统万斯及他的妻子乌莎（Usha Vance）的旁边。

中美两国元首星期四（9月24日）在美国白宫出席一场活动，伊万卡和她的15岁女儿阿拉贝拉·库什纳（Arabella Kushner，右一）当时就站在美国副总统万斯及他的妻子乌莎的旁边。（路透社）

《南华早报》称，选择郭培这位在北京的设计师以及位置安排，显示了特朗普家族与中国之间的个人及商业联系。伊万卡曾在父亲的第一个总统任期担任无薪顾问，并成为中国官员在华盛顿的重要沟通渠道。

习近平与夫人彭丽媛2017年访问美国时，阿拉贝拉曾演唱《茉莉花》，并用中文背诵唐诗。特朗普同年较迟时候访问北京时，曾给习近平看他的私人视频，阿拉贝拉在视频中称呼习近平和彭丽媛为“习爷爷”和“彭奶奶”。

《纽约邮报》也报道，梅拉尼亚星期四身穿有蝴蝶结装饰的白色衬衫，搭配灵感源自燕尾服的黑色长裤，出席为习近平而设的白宫国宴。

特朗普与梅拉尼娅星期四（9月24日）在国宴开始前，在白宫北门廊等候迎接中国国家主席习近平及夫人彭丽媛。（彭博社）

梅拉尼亚的穿着皆为名牌服饰，包括杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）的牡丹花纹锦缎长裤。报道称，梅拉尼娅选择了这件带有淡雅牡丹花纹的长裤，“以此向在中国文化中被称为‘花中之王’的牡丹致敬。牡丹象征着富贵、高贵、繁荣与浪漫之美”。