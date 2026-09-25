古驰（Gucci）已开始销售标有“中国制造”字样的新款高端运动鞋，打破品牌长期以来在意大利生产的传统。一些业内观察人士认为，在古驰力争重新吸引中产阶级消费者之际，此举可能削弱品牌的高端形象。

据路透社报道，此举凸显古驰设计师德姆纳（Demna）面临的挑战：他既要推出创新产品，又要控制成本，以吸引所谓“向往奢侈品的消费者”（aspirational shoppers）。这类消费者占奢侈品消费者的大多数，相比超级富豪对价格也更为敏感。

德姆纳推出了一款名为“Drip”的未来感运动鞋，让人联想到他此前执掌巴黎世家（Balenciaga）时期。据古驰官网，这款运动鞋标有“中国制造”字样。路透社也在巴黎一家古驰门店看到，店内展示的Drip鞋款带有相同标签。

古驰在声明中说，意大利将“始终是古驰制造模式和品牌身份的核心”，但公司决定与中国制造商合作，就如过去生产手表和眼镜等产品时，也曾与瑞士和日本供应商合作。

古驰发言人强调，公司并没有将更多生产转移到意大利以外的计划。

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Drip运动鞋在欧洲的零售价约为800欧元（约1164新元），在美国约为1000美元（约1280新元）。尽管价格低于古驰许多其他鞋款，但仍属于奢侈品价位。

据报道，古驰官网上其他标有原产地的鞋款均产自意大利。

中国是全球运动鞋生产中心，中国制造商在大众和高端品牌中均享有良好声誉。不过，一些分析人士认为，对古驰而言，打破“意大利制造”传统可能引发消费者反弹。

贝伦贝格（Berenberg）分析师在一份报告中指出，产品产地可能与古驰力求重新确立的奢侈品牌定位并不协调。

古驰是开云集团（Kering）旗下旗舰品牌，过去三年的销售额已减半，导致利润率承压，集团也因此关闭数十家门店。