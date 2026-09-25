英国《金融时报》星期五（9月25日）报道，欧盟已告诉英国首相伯纳姆，英国须提高对中国汽车的关税，并进一步与欧盟贸易政策接轨，以避免英国关键出口产品受到“欧洲制造”规则限制。

根据路透社，《金融时报》引述两名知情者称，英国此前争取欧盟给予英国产品同等待遇，欧盟则告诉英国，最佳解决方案是加入欧盟关税同盟。

《金融时报》引述一名欧盟官员说：“（加入）关税同盟将解决‘欧洲制造’相关的大部分问题……也能解决关税差异问题。”这名官员指出，目前的关税差异令人担心，中国商品可能经由英国进入欧盟，从而规避欧盟关税。

伯纳姆本周说，他将争取让英国在欧盟拟议的“欧盟制造”规则下被视为“可信赖伙伴”（trusted partner），并警告如果英国被排除在外，可能损害英国汽车业。

“欧洲制造”政策旨在通过优先使用欧洲制造的产品，减少对中国零部件的依赖。这令英国汽车业感到担忧，因为英国既向欧盟供应链提供零部件，也在欧盟各地销售汽车。

欧盟委员会主席冯德莱恩早前说，欧盟将动用一切可能的手段，减少与中国之间“不可持续”的贸易逆差。

冯德莱恩也指出，去年欧盟对华商品贸易逆差达到每天10亿欧元（约14亿7000万新元），这种失衡已经来到临界点。她称，欧洲正因去工业化而遭受“第二次中国冲击”。