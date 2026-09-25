中国和印尼渔业捕捞合作启动仪式星期四（9月24日）在印度尼西亚马鲁古省图阿尔市举行。

据新华社报道，当天，来自两国政府、企业以及当地渔业协会的百余名代表齐聚位于班达海与阿拉弗拉海交界处的一座渔港。随着启动按钮被按下，数艘来自中国的渔船鸣响汽笛，驶向深海。

中国驻印尼使馆公使衔参赞李洪伟在启动仪式上表示，中方提出的共建21世纪海上丝绸之路倡议与印尼“全球海洋支点”构想高度契合，双方积极推动战略对接、规划对接、产业对接和项目对接，共建海洋命运共同体。中方愿以此次渔业捕捞合作启动为契机，与印尼加强技术合作、资源养护和全产业链协同，推动合作依法合规、绿色可持续发展。

印尼海洋渔业部长萨克蒂·瓦希尤·特伦戈诺在说，印尼海洋渔业部提出的五项“蓝色经济”倡议和中国提出的推动全球渔业可持续发展理念不谋而合，希望两国未来在渔业捕捞、水产养殖、生态养护等领域继续深化合作。

马鲁古省超过90%的辖区为海域，当地居民生活高度依赖海洋和渔业资源。据了解，该合作项目将完善渔获上岸、冷链仓储、加工和出口等产业链环节，吸纳海上和陆地就业人员约1100人，并带动船舶修造、冷库、质量检测和技能培训等配套设施建设，推动地区经济发展。