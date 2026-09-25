美国总统特朗普与中国大陆国家主席习近平五个月内两度会面后，台湾在野的国民党主席郑丽文说，美中即使存在激烈的经贸、科技与地缘战略竞争，双方仍须保持对话、管理分歧。她呼吁赖清德政府提出恢复两岸沟通的具体方案，降低台海冲突风险。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，郑丽文星期五（9月25日）发新闻稿说，特朗普与习近平再次坐上谈判桌，会谈涉及关税、稀土、人工智能（AI）、伊朗和台湾等议题，都牵涉华盛顿和北京双方重要利益与战略考量。

她认为，这显示华盛顿和北京都在为自身利益寻找新的平衡，这对台湾的提醒是，面对快速变化的国际局势，台湾更应从自身利益出发，争取最大的安全与利益。

郑丽文强调，国民党支持台湾强化自我防卫，也支持与美国深化互利的安全和经贸合作，但成熟的战略必须兼具防卫能力、经济实力、对话空间和降低战争风险的能力。

她说，尤其值得赖政府思考的是，美中领导人能在五个月内两度会面，也能在激烈竞争下持续沟通、为各自利益进行协商，两岸之间也更应积极寻求恢复沟通、降低风险。

郑丽文并称，台湾不需要在“亲美”与“亲中”之间二选一。强化国防与降低敌意并不矛盾，提升吓阻能力与建立对话也可以同时进行，台湾应在大国竞争中走出自己的道路。

她呼吁台湾总统赖清德向台湾社会说明政府对美中关系及两岸情势的最新研判，并主动提出降低台海风险、恢复两岸沟通的具体方案。

郑丽文说：“既然特朗普与习近平都能为各自国家利益坐下来谈，赖清德更应以台湾人民的安全与利益为念，设法打开两岸对话的大门。”