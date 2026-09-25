中国大陆国家主席习近平与美国总统特朗普会面时表示希望美国坚持反对“台独”并“慎重处理台湾问题”。台湾外交部回应称，这是北京一贯通过扭曲事实、单方面传达其立场和主张的做法，并重申两岸互不隶属。

习近平当地时间星期四（9月24日）在白宫与特朗普举行会谈。据新华社报道，习近平在会谈中称，希望美方坚持反对“台独”的立场，慎重处理台湾问题。特朗普在公开讲话中没有提及台湾，美国方面也尚未公布他在双边会晤中的完整讲话内容。

对此，台湾外交部星期五（9月25日）发声明重申：“中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属，台湾主权属于台湾全体人民，中共政权无权代表台湾人民，台湾未来只能由台湾人民以民主方式共同决定。”

台湾外交部也说，总统赖清德已多次重申，台湾是维持台海和区域和平稳定现状“负责任的一方”，这是“中华民国一贯立场，也是2300万台湾人民最大共识”。

台湾外交部称，中国大陆持续在东海、南中国海、台海及台湾周边进行灰色地带行动与军事威胁，才是破坏区域和平稳定的一方，已被相关国家视为区域最大的风险威胁。

台湾批评中国大陆借各种机会企图影响各国与台湾正常交流与合作的操作，也持续受到各方关注与防备。

台湾外交部还指出，习特会举行前，包括美国、日本、韩国，以及澳大利亚、法国、德国、新西兰、波兰和英国等国，都曾在联合国大会期间强调台海和平稳定的重要性；美国国会也有跨党派议员公开表达对台湾的支持。

外交部说，台湾将继续与美国及其他理念相近伙伴合作，共同维护台海和平稳定，以及区域自由、开放与繁荣。