特朗普即兴发言 称习近平是石材专家
美国总统特朗普星期四（9月24日）在白宫向中国国家主席习近平展示海军陆战队一号和白宫南草坪的新直升机停机坪。 （法新社）
美国总统特朗普素以即兴发言、张口就来著称。他本周与中国国家主席习近平会晤时也不例外，称习近平是石材专家，喜欢优质花岗岩。
综合法新社和彭博社报道，特朗普星期四（9月24日）带习近平到白宫南草坪，查看据报由特朗普建造的巨大着陆坪。
特朗普也带习近平登上美国总统直升机“海军陆战队一号”，让他查看这架世界上最敏感的航空器之一。
特朗普之后谈起了石材，指着习近平说：“他喜欢花岗岩。除了其他方面之外，他也是石材专家（expert on stone），喜欢优质花岗岩。”
报道称，这个直升机停机坪使用花岗岩。特朗普曾称，这种材料能耐上100万年。
特朗普也在椭圆形办公室称赞中国记者是最友好的媒体团。特朗普在几天前禁止三家美国媒体进入白宫。
此外，特朗普同日在白宫发表讲话时说：“如果我们可以聚焦共同的利益，我相信我们能够取得很多成就。纵观历史，对共同利益的追求，把我们两个国家的人民联系在一起，跨越了遥远的距离和诸多的差异，甚至让我们两国在第二次世界大战当中成为盟友，取得成功。勇敢的美国飞行员自愿来到了中国，为中国的存亡而战，成为传奇的、非凡的飞虎队。”
特朗普接着说道：“美国海军陆战队与中国人民的接触，也启发了陆战队采用了一个沿用至今的中文词语‘工合’（gung ho），海军陆战队用它来表达极大的热情，但在中文中，它的字面意思是‘一起工作’。”
中新社也发文提及“gung ho”一词：“这个至今仍被美国海军陆战队使用的词，来自埃德加·斯诺等国际友人和中方人士共同发起的工业合作运动，如今被用作表达‘极大的热情’。一个中文词穿越历史岁月，记录两国的友好交往，也成为两国元首最新互动中的小注脚。”