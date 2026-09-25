美国总统特朗普素以即兴发言、张口就来著称。他本周与中国国家主席习近平会晤时也不例外，称习近平是石材专家，喜欢优质花岗岩。

综合法新社和彭博社报道，特朗普星期四（9月24日）带习近平到白宫南草坪，查看据报由特朗普建造的巨大着陆坪。

特朗普也带习近平登上美国总统直升机“海军陆战队一号”，让他查看这架世界上最敏感的航空器之一。

特朗普之后谈起了石材，指着习近平说：“他喜欢花岗岩。除了其他方面之外，他也是石材专家（expert on stone），喜欢优质花岗岩。”

报道称，这个直升机停机坪使用花岗岩。特朗普曾称，这种材料能耐上100万年。

特朗普也在椭圆形办公室称赞中国记者是最友好的媒体团。特朗普在几天前禁止三家美国媒体进入白宫。

此外，特朗普同日在白宫发表讲话时说：“如果我们可以聚焦共同的利益，我相信我们能够取得很多成就。纵观历史，对共同利益的追求，把我们两个国家的人民联系在一起，跨越了遥远的距离和诸多的差异，甚至让我们两国在第二次世界大战当中成为盟友，取得成功。勇敢的美国飞行员自愿来到了中国，为中国的存亡而战，成为传奇的、非凡的飞虎队。”

特朗普接着说道：“美国海军陆战队与中国人民的接触，也启发了陆战队采用了一个沿用至今的中文词语‘工合’（gung ho），海军陆战队用它来表达极大的热情，但在中文中，它的字面意思是‘一起工作’。”

中新社也发文提及“gung ho”一词：“这个至今仍被美国海军陆战队使用的词，来自埃德加·斯诺等国际友人和中方人士共同发起的工业合作运动，如今被用作表达‘极大的热情’。一个中文词穿越历史岁月，记录两国的友好交往，也成为两国元首最新互动中的小注脚。”