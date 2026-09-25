“习特二会”之际，国民党立院党团呼吁台湾当局勿再以挑衅言辞暴冲，不仅无助于台湾实质安全，更可能让台湾沦为国际社会公认的“麻烦制造者”。

中国大陆国家主席习近平访美，与美国总统特朗普实现五个月内二度会晤。台湾《联合报》报道，国民党立法院党团星期五（9月25日）提出严正呼吁，称美中元首都在积极为双边关系“领航掌舵、管控风险”时，台湾总统赖清德不应继续操弄极端意识形态，企图用“抗中保台”的廉价政治语言，掩饰两岸彻底断绝沟通的国安危机。

国民党团称，习特会充分展现双方“以合作为主、竞争有度、分歧可控”的务实战略，明确显示当前国际社会的主流趋势是降温避险与实质对话。

党团续指，面对习近平会中要求美方坚持反对台独、慎重处理台湾问题，美方也极力寻求亚太区域稳定，民进党当局若继续以挑衅言辞暴冲，不仅无助于台湾实质安全，更可能让台湾从地缘政治的棋子，沦为国际社会公认的“麻烦制造者”。

国民党团重申，始终坚持“中华民国是主权独立国家”，政府应在“中华民国宪法”的基础上，秉持“亲美、和陆、友日”的大战略，以对话代替对抗，争取台湾利益最大化。

党团强调，大国博弈没有台湾任性的空间。民进党政府必须认清国际现实，国安团队切勿严重误判情势。国民党团将在立法院强力把关，阻绝任何为了收割选举红利、却将台湾2350万人民推向兵凶战危的轻率决策。

国民党团并要求赖清德政府立即提出务实可行的两岸避险策略，真正捍卫台湾的和平与繁荣。