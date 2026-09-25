香港财政司副司长黄伟纶说，目前全球超过75%的离岸人民币支付经香港处理，香港离岸人民币资金池也已达到约1.3万亿元人民币（2476亿新元）。

综合香港电台和《香港商报》报道，黄伟纶星期五（9月25日）在“香港银行家峰会2026”致辞时说，香港是全球领先的离岸人民币业务枢纽，但不会因此自满。施政报告提出一系列措施，为银行提供更稳定、成本更低的人民币资金来源。

他说，香港金融管理局将探索七天期离岸人民币流动性招标机制，并研究发行离岸人民币短期债务工具，以加强短期流动性管理，完善离岸人民币收益率曲线；相信这些措施将为银行业带来机遇，推动银行提供更多人民币产品。

谈及大宗商品市场，黄伟纶说，香港正以黄金为切入点，构建大宗商品交易生态圈。当前地缘政治紧张等不确定因素，进一步凸显香港作为避风港的优势。

他说，香港拥有法治基础，对私有财产权提供全面保障，加上优越的地理位置、完善的物流基础设施与服务，具备为黄金及其他大宗商品提供仓储、交易、清算和结算服务的条件。

黄伟纶还说，港交所将在年内公布以人民币计价、实物交割的黄金期货合约详情。这将有助于提升人民币在国际贵金属市场的定价作用，并为市场参与者提供更多对冲及风险管理工具。