中国国乒男团在亚运会中不敌日本，无缘亚运会九连冠。中国官媒发文评论，比赛失利暴露出中国男乒当下过度依赖王楚钦、阵容深度不足等问题短板。

在星期四（9月24日）的爱知—名古屋亚运会乒乓球男子团体决赛上，中国队以2比3负于东道主日本。中国官方通讯社新华社星期五（9月25日）发布题为《无缘亚运九连冠，暴露中国男乒阵容深度不足》的评论文章，指出出征本届亚运会的国乒男队，仅王楚钦一人有亚运会参赛经历，林诗栋、温瑞博等队员均是首次踏上亚运赛场。

文章写道，事实上，在决赛负于日本队之前，国乒男队在四分之一决赛和半决赛中就已遭遇险情。而日本队已形成张本智和、松岛辉空两大稳定得分点，团体赛冲击力极强。文章认为，日本队近两年进步迅速，已成为中国男队在亚洲乃至世界范围内的头号劲敌。

纵观近两年国际大赛，中日男乒对决已成为常态。文章指出，目前中日两队主力队员年龄相近，这意味着洛杉矶奥运周期乃至更长时间里，日本队都将是中国男乒的主要对手。

文章分析，本次亚运失利，更暴露出国乒男队当下的困境：能够稳定输出、可靠拿分的主力屈指可数。当“王楚钦不能输”成为全队的获胜前提，队伍的容错率几乎降至零。这也是王楚钦赛后感慨“自己应该做得更好”的原因。

但竞技体育从无常胜将军，文章也指出，一时失利无可厚非，而是年轻队伍成长的必经之路。

“此次卫冕失利是一针及时的清醒剂。年轻的国乒男队唯有沉下心历练，补齐梯队短板，做好新老接续，方能在未来的乒坛挑战中从容应战、再续荣光。”