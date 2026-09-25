53岁的中共云南省委副书记刘洪建连任昆明市委书记。他强调，要以“头雁”姿态立标杆、作示范，带头严守政治纪律和政治规矩，并盯住“一把手”和领导班子这个关键。

据“昆明发布”微信公号消息，中共昆明市第十三届委员会星期四（9月24日）下午举行全体会议。经过无记名投票，全体会议选举产生了昆明市第十三届委员会常务委员会委员、书记、副书记。刘洪建、杨承新、杨越远、尹凌云、彭胜文、谷雨、张彦、戴惠明、张钦锋、毕绍刚、郭颖当选为市委常委，刘洪建当选为市委书记，杨承新、杨越远当选为市委副书记。

刘洪建在会上发表讲话时说，勇担新使命、展现新作为，必须牢记“清廉是福，贪欲是祸”的郑重告诫，始终做到清正廉洁。

他表示，要以“头雁”姿态立标杆、作示范，带头严守政治纪律和政治规矩，盯住“一把手”和领导班子这个关键，从严从实抓班子、带队伍、正风气，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

他还说，要绷紧廉洁自律这根弦，算好“经济账”、“法纪账”、“良心账”，管好家人亲属、管好身边人身边事，做到一心为公、一身正气、一尘不染。要主动接受监督、乐于接受监督，加强对所管范围内党员、干部的监督，推动干部队伍既清正廉洁又奋发有为。

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公开信息显示，刘洪建出生于1973年1月，福建福鼎人，是中共第二十届中央候补委员。他曾任福建省南平市委副书记、市长等职。

2020年7月，刘洪建跨省调职，升任云南省副省长。2021年5月任云南省委常委、省委政法委书记，2021年12月任云南省委常委、昆明市委书记，云南滇中新区党工委书记。去年11月，他履新云南省委副书记。