菲律宾称中国在南中国海阻挠菲方进行一项船只补给任务，且中国海警的“危险操作”造成严重的碰撞风险。中方则指菲律宾违背信约、不顾劝告为非法船只补给。

路透社报道，菲律宾海岸警卫队星期五（9月25日）称，中国本周四（24日）阻挠菲方向驻守在南中国海仁爱礁（菲称阿云津礁）的二战时期军舰及人员运送补给，导致补给任务无法完成。

菲律宾海警队发言人塔里埃拉（Jay Tarriela）说，双方没有发生碰撞，也没有人员受伤，但中国海警的危险操作造成严重的碰撞风险。

据菲律宾海警队，相关补给任务是合法人道主义和补给保障行动。菲律宾呼吁中国停止干扰其合法补给任务。

中国海警局星期五下午在微信公号发文回应，指菲律宾背信违约，不顾中方劝告，一意孤行派出运补船为“非法坐滩”仁爱礁（菲称阿云津礁）的船只运补。

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新闻发言人姜略说，中国海警依法对菲运补船采取现场跟监、喊话警告等措施。

姜略指，菲方在中方节日期间采取挑衅行径并煽宣炒作，严重违反《南中国海各方行为宣言》，严重破坏南中国海地区和平稳定。中方正告菲方立即停止挑衅滋事，中国海警将依法在包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域开展维权执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。