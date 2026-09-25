美国总统特朗普不愧是制造视觉盛宴的高手。从亲赴空军基地接机，到多次以“哥儿们式”动作轻拍习近平的后背和手肘；从安排B-2隐形轰炸机和F-22战机飞越白宫，到与习近平一同登上美国总统直升机“海军陆战队一号”，特朗普以连串高规格安排接待中国国家主席习近平。

白宫视频显示，特朗普在带习近平参观白宫、介绍墙上的历任总统肖像时，不忘揶揄前总统拜登是一支“自动签名笔”，引得习近平忍不住笑得身体微动，凸显两人互动轻松一面。

到了白宫晚宴，特朗普向习近平赠送白头鹰雕像，并称这是展现美国自由精神象征，希望它能在北京找到好的落脚点。

晚宴把美国科技界巨头聚到一起，包括英伟达总裁黄仁勋、AMD总裁苏姿丰、苹果董事长库克和SpaceX创办人马斯克等。从空军基地和欢迎仪式上的军机，到宴会厅内的科技巨头，军事与科技成为这场中美元首会晤最醒目的美国元素。在中美围绕人工智能、晶片（大陆称芯片）和科技限制持续博弈之际，科技显然是绕不开的议题。

中美领导人双方会晤结束后，美国总统特朗普（左三）向中国国家主席习近平（左二）展示白宫南草坪上的新直升机停机坪，并带习近平登上直升机参观。（法新社）

不过，中国领导人并不只在扮演这场视觉盛宴的“受邀者”。

从会谈中提出经贸合作、人工智能对话以及台湾问题，到晚宴致辞谈中美历史和两国各自发展目标，习近平始终主动回应特朗普的铺陈，并清晰表达对两国关系的构想。根据中国官媒报道，习近平在会谈中，明确要求“美方坚持反对‘台独’的正确立场”，慎重妥善处理台湾问题；此举意在提醒美国不要卖武器给台湾。

晚宴上，习近平换一种方式回应特朗普的高规格安排。特朗普身穿黑色晚礼服，习近平则穿上具有政治意涵的黑色中山装；彭丽媛一身大红色长礼服，梅拉尼娅则以黑白现代造型亮相，双方穿着呈现不同的中美文化气质。

习近平在晚宴致辞时，从中秋节团圆开篇，随后回顾中美200多年交往历史，包括二战时期共同抗日、开辟驼峰航线、中国军民营救美国飞行员等，以及50多年前“乒乓外交”、20多年前美国民间资助中国治沙植树的佳话。他把特朗普的“让美国再次伟大”与中国的“中华民族伟大复兴”并置，称两个目标“完全可以相互成就”。

这些表述，勾勒出中国主张的中美关系：可以合作，也可以竞争，但应管控分歧、避免冲突和对抗，这不仅呼应“构建中美建设性战略稳定关系”的框架，也凸显民间人文交流的基石作用。

特朗普在白宫欢迎仪式上同样回顾了中美合作抗日历史，不仅谈到“飞虎队”，还提及美国海军陆战队沿用至今、源自中文的词汇——“工合”（Gung Ho），以此借喻“共同合作”热情。但尽管气氛热络，特朗普从接机到晚宴都未公开回应台湾问题。即便通过白宫视频，听到有记者在南草坪上追问双方是否谈及台湾问题，特朗普也没回应，只说双方进行了“一次很棒的会谈”。

在特朗普的精心构思下，这次国事访问对外展示的是响亮的军机与盛宴；镜头捕捉到的是拍背、笑容、握手、科技巨头和历史叙事。习近平则以中秋、历史与“民族复兴”完成战略回应。至于像台湾这样的敏感议题，更多仍留在闭门会谈中，在台面下。