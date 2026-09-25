美国科技巨头与中美元首同桌，中式元素点缀服装、花卉与菜肴。美国总统特朗普在白宫为中国国家主席习近平举行国宴，不仅云集政商名流，席间安排也处处尽显外交巧思。

美东时间星期四（9月24日）晚，特朗普与夫人梅拉尼娅在白宫东厅设宴，款待习近平与夫人彭丽媛。

根据白宫公布的宾客名单，出席国宴的美方高官包括副总统万斯、国务卿鲁比奥、财长贝森特、商务部长卢特尼克和贸易代表格里尔等。

与会的美国科技、商界阵容同样强大。特斯拉首席执行官马斯克、英伟达首席执行官黄仁勋、超威半导体首席执行官苏姿丰，以及苹果董事会主席库克更与两国元首同坐主桌。黄仁勋与苏姿丰的配偶也在主桌之列。

这些企业均与中国市场关系密切。马斯克、黄仁勋和库克今年5月随特朗普访华时，也曾出席在北京人民大会堂举行的国宴。

逾130名宾客中，仅约19人来自中国代表团，主要都是中国官员，包括中共政治局常委蔡奇、外长王毅、副总理何立峰、发改委主任郑栅洁、财长蓝佛安和商务部长王文涛等。

此前有消息称，部分中国企业高管已自行抵达华盛顿等候邀请，但他们最终没有出现在宾客名单上。

国宴上，习近平身穿黑色中山装，在西方则常被称为“毛装”；特朗普以西式晚礼服亮相。彭丽媛选择“中国红”中式立领长礼服，配以双串白色珍珠项链；梅拉尼娅则以白色大蝴蝶结衬衫搭配黑色牡丹纹锦缎长裤。

中国国家主席习近平（左二）与夫人彭丽媛（左一），星期四（9月24日）在白宫出席美国总统特朗普（右二）与夫人梅拉尼娅（右一）举行的国宴。习近平身穿黑色中山装，特朗普则以西式晚礼服亮相；彭丽媛身穿“中国红”中式立领长礼服，梅拉尼娅则以白色大蝴蝶结衬衫搭配黑色牡丹纹锦缎长裤。（彭博社）

美国《纽约邮报》报道，梅拉尼娅的长裤出自杜嘉班纳，面料带有淡雅的牡丹花纹。牡丹在中国传统文化中常被赋予富贵、繁荣等寓意。

特朗普长女伊万卡当天稍早出席白宫欢迎仪式时，则身穿中国设计师郭培设计的蛋壳蓝连衣裙和银色刺绣外套。

整场国宴以黑中白起泡酒（blanc de noirs）的祝酒开启。这款起泡酒产自美国加州施拉姆斯伯格（Schramsberg）酒庄。1972年，时任美国总统尼克逊访华，与时任中国总理周恩来举行历史性“和平祝酒”时，席间所用葡萄酒也来自同一家酒庄。

国宴菜单也融合了中美两国饮食传统：前菜为黄南瓜浓汤，主菜是芝麻脆皮鲈鱼，搭配炖白菜和烤茄子；甜点则是香草奶油冻，配酸樱桃蜜饯等。美国第一夫人办公室称，菜单旨在展现美国食材，并融入细腻的中国风味。

整场国宴的布置也不乏红色元素，现场大量使用红色桌布和红色花卉，包括大丽花和毛茛。餐桌上摆放的白宫瓷器，也饰有金色与红色相间的条纹。

不过，在这场布置讲究的国宴上，特朗普的致辞仍突显他不按牌理出牌的风格。他一度脱稿谈起正在兴建、预计约一年后完工的白宫新宴会厅。

特朗普说，东厅目前只能容纳约145人，如果新宴会厅建成，就能邀请远超1000名宾客。

他还形容新宴会厅工地“干净、金碧辉煌”，并邀请在场宾客在当晚文娱表演结束后，穿过后方帘幕前往参观，成为首批踏足新宴会厅的客人。特朗普指出，这项特别安排是向习近平和彭丽媛致意。