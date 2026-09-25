尼泊尔与中国西藏接壤地区上月发生重大泥石流灾害后，尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿（Balendra Shah）提议与中国和印度建立气候联盟，加强跨境数据共享和灾害预警，保护脆弱的喜马拉雅山生态系统。

据彭博社报道，沙阿在纽约举行的联合国大会上说：“冰川和洪水跨越国界，不需要护照，也无需盖章。作为迫切的第一步，我们提议建立由尼泊尔、印度和中国主导的‘喜马拉雅气候韧性机制’，让喜马拉雅山成为国际合作的试验场，而非信息互不相通的边境地带。”

今年8月26日，中尼边境发生大规模冰川和岩石崩塌，引发特大泥石流，造成至少1400人死亡，多个城镇、边境哨所和水电站被毁。一项国际研究发现，地震因素与创纪录的夏季高温、永久冻土融化等气候因素相互叠加，为这场灾难埋下隐患。沙阿估计，灾后重建费用将相当于尼泊尔国内生产总值的约10%。

这场灾难也暴露出跨境数据共享的缺口：山洪来袭前，当地山区社区几乎未获任何预警。根据沙阿提出的框架，中印泥三国将共享卫星遥测数据、联合监测高风险冰川湖，并同步发布紧急预警，保障约20亿依赖喜马拉雅山水源的人口安全。

跨境共享气候数据已有先例。欧洲阿尔卑斯山区的八个国家通过共享实时监测数据应对山区灾害；东南亚湄公河流域和中欧多瑙河流域也设有类似机制，向下游社区发布洪水预警。

亚洲协会政策研究所中国气候中心主任李硕指出，中国和印度“在协助应对这些挑战方面有着切身利益，不仅因为两国是区域大国，也因为喜马拉雅山的气候和灾害风险具有跨境性质”。

他说，虽然中印都在灾后立即提供救援，但仍须通过切实可行的区域安排，持续扩大合作，与全球气候机制相互补充。

沙阿也呼吁改革全球气候融资机制，批评联合国损失与损害基金等现有机制“严重不足”，且官僚程序繁复。他敦促捐助方直接提供无偿援助，避免以贷款加重受灾国的债务负担。

他说：“当气候灾害摧毁一个贫穷国家的基础设施时，应对办法不能只是再给它一笔巨额贷款。”