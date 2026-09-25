台湾政府批准重启一座闲置核电厂的初步计划。有分析认为，随着台湾寻求加强能源安全，这标志着执政党的反核立场出现转向。

综合《联合报》、中时新闻网等报道，台湾第三核能电厂（核三）再运转计划历经近六个月审查后，星期四（9月24日）获核能安全委员会正式核定。

不过，核安会称，目前仅是完成“再运转计划”的审查，后续仍有多项程序与安全管制作业须依规定办理。

具体而言，台电须提出执行结果报告，再送核安会审查，而台电正办理老化评估与管理、辐射、耐震等相关自主安全检查，完成后也须提交安全技术评估报告，核安会将严格审查及现场查证，确认符合法规及安全要求。

台湾清大原科院院长叶宗洸分析，因台电正积极准备检修、测试、自主安全检查等重启准备工作，取得燃料棒速度会是决定重启时间点的重要因素。若台电原供应商西屋能积极完成燃料供应，最快在明年底有望恢复供电。

不过据彭博社报道，台媒此前引述经济部长龚明鑫称，核三最早可于2028年恢复运行。

位于台湾南部的核三厂是台湾最后一座停运的核电厂，其40年运行执照于去年5月到期。台湾如今推动重启这座核电厂，意味着民进党政府十年前逐步淘汰核电的立场出现转向。

报道指出，这一转向与全球核能复兴趋势相呼应。随着各国当下既要减少排放，又要应对数据中心用电需求激增，对核能的顾虑有所降低。日本正在重启核反应堆，中国、韩国、印度和孟加拉国等亚洲国家则在兴建新的核电厂。